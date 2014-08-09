متحدث إسرائيلي: حماس تستخدم غزة كمنصة لإطلاق الصواريخ

أتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنر، حركة حماس باستخدام قطاع غزة بأكمله كمنصة لإطلاق صواريخ ضد إسرائيل.

وقال ليرنر -في تصريحات خاصة لتليفزيون شبكة “سي إن إن” الأمريكية اليوم السبت- إن مقاتلي حماس يستخدمون المدارس وسيارات الإسعاف والمساجد في غزة لشن عمليات عسكرية ضد إسرائيل، ما يمثل تحديا كبيرا للجيش الإسرائيلي في حربه ضد تنظيم حماس “الإرهابي” على حد وصفه، حتى عند استخدام إسرائيل أنظمة الذخائر دقيقة التوجيه.

وأردف ليرنر قائلا “ليس لدينا أي نية لاستهداف المدنيين بقطاع غزة، حتى إننا لا نشن أية غارة أو عملية عسكرية في غزة بدون مناقشتها في مجلس قانوني من أجل تقليل الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين”.

وتشير معلومات الأمم المتحدة لارتفاع حصيلة ضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت منذ أكثر من شهر إلى 1869 قتيلا، وإصابة 9 آلاف آخرين بجروح مختلفة.

أ ش أ