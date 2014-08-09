“التربية والتعليم” تدخل تعديلات على المناهج الدراسية فى مختلف مراحل التعليم

أدخلت وزارة التربية والتعليم بعض التعديلات على المناهج الدراسية فى مختلف مراحل التعليم “الابتدائى والإعدادى والثانوى”، بالإضافة إلى وضع جميع الأحداث السياسية التى شهدتها مصر خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو، فى كتب التاريخ والتربية الوطنية، كما تم الاعتماد على تطوير المناهج لتعتمد على الخيال العلمى والابتكار بدلاً من الحفظ.

ووفقاً للخطة التى تعاملت بها وزارة التعليم مع الكتب الدراسية الجديدة، فإن مضامين الدروس المتعلقة بالأحداث التاريخية اختلفت، عبر المراحل التعليمية، وإضافة الوقائع التى شهدتها مصر خلال الثلاث سنوات الماضية.

كان أبرز التعديلات التى أجرتها “التربية والتعليم” على كتب الدراسات الاجتماعية والتاريخ فى عدد من صفوف المراحل التعليمية، تحديث تاريخ مصر المعاصر، وإضافة ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وكان كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوى، متوقف عند حرب السادس من أكتوبر، وهو ذات الفصل الذى كان يتحدث عن أن “مبارك” هو صانع نصر أكتوبر، لكن تم تعديل تلك الأحداث التاريخية، والاكتفاء بأنه صاحب الضربة الجوية، وأن انتصارات أكتوبر المجيدة كانت نتاجاً لقوة وصلابة الجيش المصرى.

ووفقاً لمصدر مسئول بـ”التربية والتعليم”، فإن الوزارة بحثت عن مؤلف كتاب تاريخ للثانوية العامة، الذى قام بالتأليف فى السبعينات، وتم الاتصال به، وحضر إلى الوزارة لمقابلة الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، لمناقشة تطوير الكتاب وإضافة المستجدات التى طرأت على الساحة السياسية فى مصر عقب تنحى مبارك.

ووافق المؤلف على تحديث الكتاب مجاناً، وأضاف به فصلاً كاملاً منذ حرب أكتوبر وحتى انتخاب عبدالفتاح السيسى رئيساً للجمهورية عقب عزل محمد مرسى.

وتحدث الكتاب عن فترة حكم جماعة الإخوان، وهى الفترة التى غضب عليها المصريون بسبب الاستبداد وما تلاه من إصدار مرسى لإعلان دستورى أثار حفيظة غالبية المصريين، من رموز سياسية وإعلامية، ورجال القضاء حتى المواطن البسيط نفسه.

وأعقب ذلك الغضب انقسم الشارع المصرى، وتم تحديد يوم 30 يونيو لإسقاط نظام الإخوان، ونزلت الجماهير بالملايين مطالبة برحيل “مرسى” عن الحكم، فى ثورة شعبية ساندتها القوات المسلحة، إلى أن تلا الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بيان عزل مرسى من الحكم وتسليم السلطة إلى الرئيس عدلى منصور، لينتهى حكم الإخوان نهائياً.

وذكر الكتاب خارطة الطريق واستحقاقاتها التى بدأت بدستور جديد للبلاد، بعد تعطيل العمل بدستور الإخوان، وأن الدستور الذى تم التصويت عليه فى عهد الرئيس عدلى منصور شارك فيه الملايين من المصريين بإرادة خالصة ودون تدخل من أحد، وبعد الدستور، تم الإعداد -وفقاً للكتاب- لانتخابات رئاسية نزيهة وتحت إشراف قضائى كامل، وانتهت بفوز عبدالفتاح السيسى بمنصب رئيس الجمهورية.

ولم يذكر كتاب التاريخ بالثانوية العامة، الكثير من التفاصيل الخاصة بثورتى 25 يناير، و30 يونيو، فإن الوزارة وضعت باقى التفاصيل فى كتاب التربية الوطنية، وخصصت فصلاً كاملاً للثورتين، وأحداثهما المتتالية، وأسباب قيام الثورتين بالتفاصيل الكاملة.

واستبعدت الوزارة أى عبارة تدافع أو تمجد فى فترة حكم جماعة الإخوان، أو تشير إلى دستورهم الذى حكموا به البلاد فى عهد “مرسى”، بل ركزت على أن الجماعة لم تقدم حلولاً جذرية لاحتواء غضب الشارع المصرى على مدار العام الذى حكموا خلاله البلاد.

وذكرت أن الجماعة كانت تثير غضب الشارع يوماً تلو الآخر من خلال عنادها واستبدادها بالرأى وعدم الاعتراف بغضب الشارع فى أى من المسائل، فضلاً عن دخولهم فى صدامات عدة من أطياف الشعب المصرى من قضاء وأحزاب وإعلام وخلافه، فضلاً عن تدنى الأوضاع الاقتصادية، وعدم تنفيذ أى من البرنامج الانتخابى لـ”مرسى”.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تطوير المناهج الدراسية يعد من أهم الأولويات لدى وزارة التربية والتعليم باعتبارها أولى خطوات تطوير التعليم، وذلك للارتقاء بمستوى الطلاب، وقدرة استيعاب الطلاب لما يدرسه.

وقال أبوالنصر، فى تصريحات لفضائية الحياة ببرنامج “الحياة الآن”، إنه تم الاعتماد على الخيال العلمى والابتكار خلال وضع المناهج الجديدة، والبعد عن الحفظ، مشيراً إلى أنه تم أيضاً وضع تاريخ مصر الحديث فى كتب تاريخ الثانوية العامة.