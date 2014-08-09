أفضل حارس مرمى فى العالم: كأس العالم لايكفى ..أريد الفوز بمزيد من الألقاب

أكد مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم في مونديال البرازيل، أنه متعطش للفوز بمزيد من البطولات مع ناديه بايرن ميونيخ فى الموسم الجديد.

كان نوير قد فاز بجائزة القفاز الذهبى بعد فوز منتخب المانشافت ببطولة كأس العالم في البرازيل للمرة الرابعة في تاريخه.

ومع قرب انطلاق موسم البوندسليجا الألمانى المقرر يوم 23 أغسطس، كشف نوير عن تعطشه لمزيد من النجاح قائلا – في تصريحات لمحطة (دى افى بى تى فى) “أنا سعيد بالعودة واتطلع لخوض تحد جديد مع بايرن ومع المنتخب الوطني في تصفيات بطولة الأمم الأوروبية”.

وأضاف نوير “بعد عام حققت فيه بطولات مع نادى بايرن ميونيخ ثم فوز المنتخب الألمانى بكأس العالم مازلت جائعا وطموحا من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات، والفوز بكأس العالم أمر رائع، والمرء يكون في حاجة كي يجلس مع نفسه حتى يستوعب هذا الإنجاز”.

أ ش أ