أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري -
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ملاعب ONsport: حصاد المباريات الأوروبية لهذا الأسبوع - الاثنين 3 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي الميرغني في عيد ميلاده -
من يحسم صراع «المربع الذهبي» في الدوري؟ -
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“المؤتمر”: حل “الحرية والعدالة” وأد لفتنة خلط الدين بالسياسة

Google+ Print
“المؤتمر”: حل “الحرية والعدالة” وأد لفتنة خلط الدين بالسياسة “المؤتمر”: حل “الحرية والعدالة” وأد لفتنة خلط الدين بالسياسة

حزب المؤتمر–أرشيفية

وصف المهندس تامر الزيادى مساعد رئيس حزب المؤتمر، قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، بالتاريخى فى مسيرة الحياة السياسية والحزبية فى ، وله عدة دلالات قوية، أهمها أن الاحزاب السياسية التى تقوم على أساس دينى ولها أجندتها غير الوطنية لم تعد مقبولة أو مرحب بها، وأن الحكم وأد لفتنة خلط الدين بالسياسة.

وقال الزيادى فى تصريحات صحفيه له اليوم، انتهت للأبد مرحلة خلط الدين بالسياسة ومصر ستظل دولة مدنية تدافع عن قيم وثقافة المصريين، الوسطية والسمحة التى تعتز بأصول وحضارة هذا الوطن.

وأضاف الزيادى، إن حكم اليوم رسالة للأحزاب المدنية لكى تتواجد بشكل حقيقى على الأرض وفى الشارع وأن تملأ المساحة التى كانت تستغلها جماعة الإخوان الإرهابية وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري

تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر "

تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر "

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة