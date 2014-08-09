تموين الأقصر : الشحن والنقل وراء تأخر وصول السلع التموينية

أكد مدحت جعفر وكيل وزارة التموين بالأقصر أن السبب الرئيسي في تأخر وصول السلع التموينية إلي المحافظة هي أزمة الشحن والنقل .

> وأشار جعفر إلي أن سيارات النقل ترفض نقل السلع التموينية من الشركة المنتجة بمحافظة سوهاج وتفضل التوجه إلي محافظات الوجه البحري لبعد المسافة وبالتالي زيادة الأجرة .

> وأوضح جعفر إلي أن مديرية التموين بالأقصر اضطرت للإستعانة بسيارات القوات المسلحة لنقل السلع التموينية من محافظة سوهاج إلي الأقصر مشيراً إلي أن شاحنتين للزيت ستصلان المحافظة غداً الأحد .

> وأشار جعفر إلي ان مديرية التموين بدأت في تسليم المقررات التموينية الخاصة بشهر يوليو مع المقررات التموينية لشهر أغسطس للتجار التموينيين مشيراً إلي أن هناك 454 بقال تمويني يتولوا مهمة توزيع المقررات التموينية علي 250 ألف بطاقة تموينية بالمحافظة .