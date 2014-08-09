نصائح عالميّة لحماية البشرة

تؤكد أخصائية الجلد بجامعة جورج واشنطن الأمريكية د. Gi Doris على أهمية اختيار منتجات العناية بالبشرة بطريقة صحيحة، وقد تكون هذه المنتجات أفضل صديق للبشرة إذا تم اختيارها بعناية، فكريمات النهار والليل وتفتيح البشرة المناسبة لكل سيدة لها القدرة على منحك البشرة المشدودة الجذابة أفضل من أقنعة البشرة الطبيعية والمكونة من الفواكه والخضروات.

وعلى العكس فهناك منتجات للعناية بالبشرة لا فائدة منها وذات أضرار وآثار جانبية عديدة على البشرة، وقد ذكرت د. دوريس في كتابها "انسي شد الوجه إلى الأبد" بعض تلك المنتجات، وتتمثل في ما يلي:

1. كريمات الترطيب عند إزالة الشعر

هناك الكثير من الكريمات الخاصة بتنعيم الشعر وترطيب الجلد قبل عملية إزالة الشعر، وهي التي تسمى بكريمات الحلاقة، وعلى الرغم من كثرة هذه الكريمات إلا أنها لم تعد ذات فائدة كبيرة، فجيل الاستحمام يمكنه أن يكون أكثر ترطيباً للجلد خصوصاً تلك الأنواع التي تحتوي على نسبة غنية من الجلسرين.

2. كريمات الوقاية من الشمس

من المهم أن تضعي الكريم الواقي من الشمس، ولكن زيادة معامل الوقاية من الشمس لا تعني زيادة الحماية من الشمس، بل على العكس، فبعض الكريمات التي تقدم معاملاً عالياً للحماية من الشمس كـ(70+ و100 SPF) قد يكون لها آثار جانبية كثيرة سلبية على البشرة والجلد، والأفضل هو شراء كريم واقٍ من الشمس بمعامل 30 SPF أو 50 SPF في الأماكن شديدة الحرارة، فهذه النسب كافية لحمايتك من الأشعة فوق البنفسجية، فقط اهتمي بوضعه قبل التعرض للشمس بنصف ساعة على الأقل مع تكرار استعماله كل ساعتين أو ثلاث ساعات.

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