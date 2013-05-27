أحمد فؤاد نجم: الإخوان "خانوا الشهداء".. والمعارضة "في المكاتب والصالونات فقط"

نجم: عصرت على نفسي شجرة ليمون والرئيس ضحك عليا

كتب : فاطمة النشابي منذ 42 دقيقة

قال الشاعر أحمد فؤاد نجم، إنه ليس بإمكان قوة على وجه الأرض مواجهة الشعب المصري، مبديا اعتراضه على أداء قوى المعارضة وممثليها لأنهم يجسلون في المكاتب والصالونات ويعقدون اجتماعات دون احتكاك بالمواطن في الشارع.

وتابع نجم، في لقائه مع معتز الدمرادش، على قناة الحياة، في برنامج مصر الجديدة، قوله إن الإخوان مجموعة "بلطجية ولصوص جايين يخطفوا ويجروا"، حسب تعبيره، وقال إنه انتخب الرئيس محمد مرسي بعدما تعهد بالقصاص للشهداء.

وقال نجم "أنا عصرت على نفسي شجرة ليمون والرئيس ضحك عليا، هو فين حق الشهداء اللّي تعهد بيه"، مؤكدا أن الإخوان المسلمين "خانوا دماء الشهداء".

وعن الجنود الذين تعرضوا للخطف مؤخرا، قال نجم إنه فيلم صنعه الإخوان المسلمين، متسائلا أين الخاطفين الذين قاموا بهذا الفعل؟، وحول حركة "تمرد" وسعيها لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، قال "هل يكون لدى أي مجتمع مثل هؤلاء الشباب ويخشي من الغد؟"، مشددا على إيمانه بشباب الثورة وقدرته على إحداث التغيير.