تجنّبي أخطاء المكياج التي ترتكبها النجمات

تُستخدم مستحضرات التجميل لإبراز جمال الوجه. وتختلف طرق تطبيق المكياج لإخفاء العيوب وتحقيق إطلالة لافتة. لكنّ أخطاء المكياج كثيرة وخطيرة، ويمكن أن تقع فيها كلّ امرأة، والوصول بالتالي إلى نتيجة غير مرغوبة ومعاكسة للدور الفعليّ للمكياج. إليك أخطاء المكياج، التي ارتكبتها النجمات في إطلالاتهنّ الأخيرة.

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الحواجب المبالغ فيها

تعتمد النجمات في الأغلب طرق رسم الحواجب وتحديدها بشكل طبيعي لملء الفراغ. لكن هناك فرقاً بين الحواجب المرسومة بشكل جيّد وبين الحواجب التي رسمت بشكل مبالغ فيه.

بقيت أنجلينا جولي على مدى سنوات معياراً للجمال الذي يُحتذى به، ولكن حتى هي سقطت ضحيّة الحواجب المبالغ فيها.

الكثير من الكحل

تتميّز المرأة العربية بالكحل الأسود وحبّها للظلال الداكن، الذي يُبرز شرقيّتها، ويُميّزها عن الأخريات. لكنّ فخّ المبالغة خطير جداً، خصوصاً مع اللون الأسود الذي لا يعكس الضوء. لذلك، ننصحك بأن تتجنّبي الوقوع في فخّ الكحل الأسود الكثيف، على غرار Taylor Momsen، التي بدت عيناها شبيهتين بعيون الباندا.

أحمر الشفاه المبعثر

يستخدم أحمر الشفاه لرسم الشفاه وإبراز جمالها. لكنّ الدقّة هي عنوان الجمال؛ فإخراج اللون عن حدوده أو تلطيخ الأسنان يؤثر سلباً في الابتسامة والمكياج ككلّ. Emma Watson هي واحدة من النجمات اللواتي برزن في صور، بأسنان ملطّخة بأحمر الشفاه.

لذلك، من المفضّل سيّدتي أن تحتفظي بمرآةٍ صغيرة في جميع الأوقات.

الرموش العنكبوتية

تلعب الماسكرا دوراً مهمّاً في إبراز جمال العين، بما لها من تأثير في كثافة الرموش. لكن وضعها بالطريقة الخطأ يؤدّي إلى رموشٍ طويلة ملتفّة وشبيهة بأقدام العنكبوت. من هنا، ننصحك باختيار الفرشاة المناسبة لرموشك.

كريم الأساس المطابق للون البشرة

يُعتبر كريم الأساس من أساسيّات المكياج، لما له من دور في إخفاء عيوب الوجه. لكنّ اختيار لونه يجب أن يكون مطابقاً للون البشرة، وأن يتمّ دمجه بشكل جيّد وإلا حصلتِ على بقعٍ تُشوّه الوجه كالإطلالة التي ظهرت بها Drew Barrymore.

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