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توتر شديد وإطلاق نار في بانجي عاصمة أفريقيا الوسطى

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اندلعت مواجهات تخللها إطلاق نار من أسلحة ثقيلة، مساء الجمعة، في أحد أحياء شمال بانجي بين فصائل ميليشيا الأنتي بالاكا، وفق ما أفادت مصادر متطابقة.

وتوقف إطلاق النار، ظهر السبت، لكن الوضع ما زال متوترا، حسب بعض السكان.

وقالت امرأة وهي تفر من حي «بوي-راب» مع العشرات من السكان «أنهم الأنتي بالاكا (المليشيات المسيحية) لا يدعونا في سلام».

وأضافت «منذ مساء الجمعة يشنون هجمات مسلحة حتى إن السكان أصبحوا لا يستطيعون الخروج، نغتنم فقط شيئا من الهدوء لمغادرة المنطقة وقد أصيب بعض السكان خلال فرارهم برصاص من الجانبين».

واندلعت أعمال العنف، في حين بدأت عاصمة أفريقيا الوسطى التي تعاني منذ أكثر من سنة من مواجهات عنيفة وتجاوزات وعمليات مطاردة نهب، تستعيد شيئا من حياتها العادية منذ عدة أسابيع.

وقال ضابط في قوة «ميسكا» الأفريقية، طالبا عدم ذكر اسمه، «هناك توتر في حي بوي-راب حيث سقط قتيلان» بين الأنتي بالاكا.

وأضاف: «قتلا في ظروف تبدو أنها تصفية حسابات».

وتابع أن «قوة سنجاريس انتشرت في مدخل بوي-راب ونحاول احتواء الوضع كي لا يمتد التوتر إلى أحياء أخرى».

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