الكنائس تعيد مراجعة صياغات قانون "دور العبادة" لإقرارها الخميس المقبل

قال الدكتور فريدى البياضى، عضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وممثل الكنيسة الإنجيلية بلجنة إعداد قانون "بناء الكنائس الموحد"، إن اجتماع الكنائس الثلاثة الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، انتهى باتخاذ قرار بعقد اجتماع موسع الخميس المقبل بالكاتدرائية بين لجان كل كنيسة.

وأضاف البياضى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كل كنيسة سوف تدرس مرة أخرى الاقتراحات والصياغات لحين اجتماع الكنائس الخميس المقبل لوضع الصيغة النهائية لقانون دور العبادة الموحد، ومن ثم تحديد موعد مع وزير العدالة الانتقالية لتقديمه له.

وأشار البياضى، إلى أن هناك رؤى مختلفة بين الكنائس حول ضبط المصطلحات والصياغات لذا سيتم بحثها مرة أخرى مع كل كنيسة على حدى، مؤكدا اعتراضه على شرط ربط المسافة بين كل دور عبادة وأخرى بـ500 م ، وربط الأماكن التى ستقام بها الكنائس بأعداد الأقباط، حيث إن الأمر يجب أن يترك وفق الحاجة .

وحضر الاجتماع كل من الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها بمقر مكتبه بالمجلس الإكليريكى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والدكتور فريدى البياضى، عضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى، والقس رفعت فتحى سكرتير السنودس الإنجيلى، والقس داود ممثلون عن الكنيسة الإنجيلية، والمستشار منصف سليمان والمستشار كمال شوقى ممثلان عن الكنيسة الأرثوذكسية، والمستشار جميل حليم ممثلا عن الكنيسة الكاثوليكية.