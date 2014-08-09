«المصرية للحقوق والحريات» تطالب بالإفراج الفوري عن «معتقلي السحور»

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج عن 11 متهمًا، المعروفون إعلاميًا بـ«معتقلي السحور»، قبيل نظر نيابة دمنهور جلسة تجديد حبسهم، الأحد، في اتهامات بينها «الإنتماء لجماعة إرهابية، حيازة ألعاب نارية، حرق شركة سياحية، البلطجة، منع قوات الشرطة من تأدية عملها، حيازة مولوتوف».

وقالت المفوضية، في بيان لها السبت، إن التهم الموجهة إلى «معتقلي السحور» ملفقة، وذكرت أنه «ألقي القبض على المتهمين من البيت وليس في حالة تجمهر بالشارع، وبعد الإطلاع على صور للحادثة تبين عدم وجود التلفيات المزعومة بشركة السياحة».

واعتبرت المفوضية أن المتهمين تعرضو لظلم وتعسف، مطالبة النيابة العامة بالإفراج الفوري عنهم، «ووقف كافة أشكال الظلم الواقع عليهم والانتهاكات التي يتعرضون لها والتي كفلها لهم الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان».

وأشارت إلى إنه أثناء تجمع عدد من الشباب لتناول وجبة السحور الجماعي، فجر الجمعة 4 يوليو الماضي، اقتحمت قوات من العمليات الخاصة ووحدة مباحث قسم شرطة دمنهور منزل جدة أحد المتهمين وكسرت باب الشقة وأتلفت محتوياتها، ثم ألقي القبض عليهم وضربهم.