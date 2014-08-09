بالصور: كل النجوم في زفاف هنادي ابنة فيفي عبده

القاهرة : أحمد عاشور- تصوير : سامح المنسي وشريف عبد ربه

ليلة ساحرة ضّمت عشرات النجوم واتسمت بالبهجة والفرحة وهي ليلة زفاف هنادي ابنة الفنانة فيفي التي احتفلت وزوجها محمد الدراوي في فندق "فيرمونت هليوبوليس" بزفاف هنادي على رجل الأعمال شادي العزايزة. وكان حفل الزفاف بمثابة مهرجان فني.

قاعة الاحتفال تمّ تنظيمها بشكل رائع حيث امتلأت القاعة بالورود البيضاء. وتمّ تصميم ديكورات مبهرة في جنبات القاعة وعلى الطاولات بدءاً من الإضاءة الرومانسية الهادئة التي تشتعل مع تصاعد الأجواء الاحتفالية في حفل الزفاف ومروراً بالورود التي ملأت القاعة والستائر البيضاء والألعاب النارية في أجواء احتفالية مميزة.

التجهيزات الخاصة بالقاعة تم العمل عليها من الصباح. أما التجهيزات الخاصة بالعروس فبدأت قبل الزفاف بساعات حيث حضر إلى الفندق الماكيير أمين الذي قام بعمل الماكياج للعروس وشقيقتها عزة. في حين قام بعمل التسريحة الخاصة بالعروس الكوافير ريتشارد.

تنافست الفنانات فيما بينهنّ لارتداء أجمل فساتين وأكثرها إبهاراً في حين ظهر العديد منهنّ بـ"لوك" مختلف مثل درة التي راحت تظهر بـ"لوك" جديد مؤخراً ومنة شلبي التي قررت الاستمرار على آخر تسريحة شعر. وارتدت فستانً مثيراً لفت أنظار الحضور.

الفنانة لطيفة ارتدت فستان أزرق هادئ. في حين ارتدت صابرين فستاناً أسود واكتفت بارتداء عقد طويل. أما والدة العروس الفنانة فيفي عبده فلقد كانت في استقبال الحاضرين. وحرصت على الإشراف على كل تفاصيل حفل الزفاف بنفسها. وبدت هي الأخرى في غاية التألق بفستان رمادي مطرز.

أبرز مفاجآت الحفل

إيمي سمير غانم لفتت الأنظار فور حضورها حيث بدت في غاية التألق والجاذبية. وحضرت بصحبة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز ووالدها الفنان سمير غانم. في حين غابت دنيا بسبب انشغالها بطفلتها وحرصت دلال على تقديم الاعتذار لفيفي عن عدم حضور دنيا. وتفهمت فيفي الموقف.

فيفي عبده حرصت على منع المصورين الصحفيين من دخول حفل الزفاف لما يزيد عن ساعة ونصف من بداية الاحتفال. إلا أنها خرجت لهم بعد ذلك واعتذرت لهم وسمحت لهم بالدخول.

أبرز مفاجآت الحفل حضور نجوم الأغنية الفنانة أصالة وزوجها طارق العريان والكينج محمد منير حيث رحبت به فيفي عبده بشكل كبير واصطحبته إلى هنادي وبارك لها على الزفاف. وصاحب حضور منير صخباً كبيراً جداً حيث حرص العديد من الفنانات على التقاط الصور معه والترحيب به . وحرص منير على مجاملة العروسين وغنى لهما. كما حضر الحفل أيضاً المطرب إيهاب توفيق.

أحيا حفل الزفاف المطرب رامي صبري والمطربة أمينة في حين حضر حكيم بعد الفجر تقريباً حيث امتد حفل الزفاف حتى الساعات الأولى من الصباح.

غياب هشام عباس يثير التساؤلات

الغريب هو غياب الفنان هشام عباس عن حضور حفل الزفاف بالرغم من أنه يشارك فيفي يومياً في تقديم برنامج "أحلى مسا" على mbc ولم يعرف أحد سبب غيابه وما إذا كان هناك خلاف بينه وبين فيفي أم أنه اعتذر لها بسبب ظروف خارجة عن إرادته. وهذا ما أثار التساؤلات.

ويبدو أن حفل الزفاف استعراض لقوة فيفي ومدى حب الفنانين لها. فتقريباً لم يغب عن الحفل إلا عدد محدود من الممثلين لا يكاد يذكر من كثرة الفنانين الذين حرصوا على الحضور ومشاركة فيفي فرحتها بزفاف ابنتها. وكان من الحضور محمود عبد العزيز وزوجته الإعلامية بوسي شلبي ويسرا ونيللي كريم وغادة عادل وزوجها المخرج مجدي الهواري وكندة علوش التي حرصت وأصالة على ارتداء الشال الفلسطيني. وحضر أحمد عدوية وحسن حسني وسهير رمزي وزوجها ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز وحنان مطاوع ونادية مصطفى وزوجها أركان فؤاد وسمية الخشاب وغيرهم الكثير.

ويبدو أن شريف رمزي حرص على التأكيد على علاقة الصداقة التي تربطه مع طليقته منة حسين فهمي التي حضرت بصحبة والدتها الفنانة ميرفت أمين حيث التقط العديد من الصور معها. وقد حرص شريف على نفي ما ردده بعض الصحفيين داخل حفل الزفاف من أنهما عادا لحياتهما معاً مؤكداً أن كل ما يربطه بطليقته صداقة واحترام متبادل.

حرص عدد كبير من الفنانين والفنانات على الغناء والرقص مع فيفي والعروسين وخاصة الفنانة منة شلبي التي قدمت وصلة رقص بالاشتراك مع فيفي. كما حرص عدد كبير من الفنانين على البقاء في حفل الزفاف حتى نهايته.