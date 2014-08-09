كيم كردشيان تجمع صورها الـ"Selfie" في كتاب

يبدو أنّ انتقاد Kris Jenner لابنتها نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian كان في مكانه.

فـ Kim لم تكن تمزح عندما صرّحت بأنّها التقطت 1200 صورة " Selfie" خلال إجازتها في تايلاند. وقد قررت بالفعل جمع كلّ تلك الصور في كتابها الذي سيُطرح في المكتبات في أبريل 2015.

وتعاقدت النجمة، التي تزوّجت حديثاً، مع دار نشر " Rizzoli" لطرح الكتاب الذي يحتوي على 352 صفحة مليئة بكلّ صور كيم (Selfie) المثيرة. ومن المقرّر أن يُباع بحوالى 20 دولاراً أمريكياً.

وأطلقت كيم غلاف كتابها الجديد، الذي اختارت له عنوان: " Kim Kardashian Selfish"، ما يؤكّد أنّ انتقاد والدتها كان صحيحاً.

وتظهر Kim (33 عاماً) فيه وهي تلتقط صورة لنفسها، خلال نظرها إلى الكاميرا، وهي ترتدي الملابس الداخلية فقط.

أما عن فكرة الكتاب، فقد أشارت Kim إلى أنّها كانت تفكّر بهديّة مميّزة لزوجها Kanye West في عيد الحبّ، فخطر ببالها أنّ كلّ الرجال يُحبّون أن تُرسل لهم إحدى الفتيات صورة مثيرة لها، فانتهى الأمر إلى أن فكّرت في إصدار كتاب لكلّ تلك الصور الـ"Selfie "، بالرغم من أنّ الهدية ستكون عالمية لكلّ سكّان الأرض، لا لـKanye وحده.