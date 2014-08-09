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بالفيديو: كريستين ستيوارت في سجن غوانتانامو

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السبت 09-08-2014 16:34

في دور مغاير لدورها في سلسلة أفلام " Twilight"، أطلّت الممثلة Kristen Stewart بملابس عسكرية خاصّة بقوات المارينز خلال إعلان فيلمها الجديد " Camp X-Ray".
Kristen تبدو في الفيديو التسويقيّ، الذي تمّ إطلاقه، مختلفة بالملابس العسكرية والحزن الذي لا يُفارق وجهها جرّاء ما تشاهده يومياً في معتقل غوانتانامو في الجزيرة الكوبيّة المحتلّة.
ويبدو أيضاً أنّ النجمة العالمية تُظهر تعاطفاً مع المعتقلين، خصوصاً مع الممثل Payman Maadi، الذي يُجسّد شخصيّة "علي".
يُشار إلى أنّ فيلم "Camp X-Ray" مقتبس من قصة حقيقية لمعتقل غوانتانامو، الذي احتجز الكثير من المشتبه بهم من الجماعات الإسلامية حول العالم، من دون توجيه أيّ تهمٍ رسميّةٍ لهم أو محاكمتهم بشكل عادل.
يُذكر أنّ الفيلم، الذي يتشارك في بطولته كلّ من Kristen Stewart و Payman Maadi، إضافة إلى Lane Garrison، من المقرّر طرحه في السينما في 17 أكتوبر المقبل.

 

 

 

 

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