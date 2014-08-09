عدوى الـ Selfie تصل إلى راغب علامة وملحم زين وأصالة

بيروت-_علي حلاّل

يبدو أن ظاهرة التقاط الـ selfie المنتشرة عالمياً لن تتوقّف، لاسيما وأنها اقتحمت حسابات الفنانين على "إنستغرام" و"تويتر" وكافّة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لهم". وبات هؤلاء لا يوفّرون مناسبة إلا ويلتقطون فيها صورة "سيلفي" ليتشاركوا بها مع متابعيهم

في هذا الإطار، دخل «السوبر ستار» راغب علامة إلى عالم «السيلفي» وقام بالتقاط صورة له خلال تسجيل أغنيات ألبومه الجديد «حبيب ضحكاتي» وعلّق: «selfie من الاستوديو لوضع اللمسات الأخيرة لألبوم «حبيب ضحكاتي».

ورغم غيابه عن التواصل مع معجبيه سواء عبر «تويتر» أو غيره، قام ملحم زين بنشر صورة «سيلفي» على حسابه على «إنستغرام» خلال تواجده في مطار أبو ظبي. والجدير ذكره أن ملحم وجد نفسه مجبراً على مواكبة عالم التواصل الاجتماعي على غرار زملائه الفنانين.

من جهتها، أصالة دخلت على خط «السيلفي» والتقطت صورة لها خلال وجودها في باريس مع زوجها المخرج طارق العريان وشقيقها أنس وابنتها شام.

وقامت سلمى رشيد بنشر صورة لها مع «فانزها» في المغرب.

ولعلّ صورة «السيلفي» الأغنى لهذا الأسبوع كانت الصورة التي نشرتها الممثلة ليليا الأطرش على حسابها على «إنستغرام» مع كل من الممثل عبد المنعم عمايري والممثلة صباح الجزائري والمذيعتين أنابيلا هلال وإيميه صيّاح وعلّقت: «سيلفي وأمي وحماتي خلفي، أحلى عالم عبودة». كما نشرت هيا عبد السلام صورة لها مع الممثل فؤاد علي الذي شاركها مسلسل «للحب كلمة». من جهتها، نشرت الممثلة درّة صورة لها مع أصدقائها خلال خطوبة ابنة الفنانة فيفي عبدو.