تصاميم أنيقة من Miu Miu للسجادة الحمراء

تتميز كل واحدة من دور الأزياء العالمية بستايل أو لمسة خاصة تظهر على تصاميمها، وتجذب إليها أنظار المعجبات، ولعل اللمسة الشبابية الناعمة تختص بها دار Miu Miu، حيث ظهرت بشكل كبير في تصاميمها التي زينت إطلالات النجمات خلال الفترة الأخيرة.

لفتتنا الألوان الصيفية الناعمة التي تظهر غالباً على إطلالات النجمات في السهرات، مثل: ألوان الباستيل الساحرة في إطلالة فيليسيتي جونز Felicity Jones بفستان أصفر قصير، والفستان السماوي الرائع الذي ارتدته Elizabeth Olsen في حفل Met Gala ، وبالتأكيد إطلالة لوبيتا نيونغو Lupita Nyongo التي لفتت الأنظار في حفل ما بعد الأوسكار لهذا العام.

أما في الأزياء اليومية فتظهر البساطة وعدم التكلف على إطلالة كل من: جانواري جونز January Jones، والتي ظهرت بإطلالة كلاسيكية باللون الأسود، إضافة إلى إطلالة المغنية الشهيرة تايلر سويفت Taylor Swift بالألوان الصيفية المريحة.

تلجأ بعض النجمات لتصاميم "Miu Miu" لما يجدنه لديها من التجدد والجرأة المدموجة بالبساطة وعدم التكلف، وهذا الوصف الذي ينطبق على إطلالة النجمة ريتا أورا Rita Ora بفستانها الأبيض من الدانتيل، وإطلالة ديانا آغرون Dianna Agron.

شاهدي أجمل الإطلالات من Miu Miu لنجمات السجادة الحمراء، وأخبرينا برأيك.

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