كيتي هولمز وكيت بلانشيت ترتديان نفس الفستان بطريقتين مختلفتين؟

تتكرر نفس القطع في إطلالات مختلفة لنجمات هوليوود، ولكنها تبدو بشكل مختلف تماماً تبعاً لتنسيق النجمة لها وإضافاتها عليها.

وقعت النجمتان الجميلتان كيتي هولمز Katie Holmes وكيت بلانشيت Cate Blanchett في فخ تشابه الإطلالات مؤخراً، حيث ارتدت كل منهما فستاناً باللون الأحمر من مايكل كورس Michael Kors بطريقة مختلفة تماماً عن الأخرى، فقد اختارت الممثلة كيتي هولمز أن تنسقه بطريقة كلاسيكية ناعمة مع حذاء لحمي بكعب عالٍ، بينما اختارت الممثلة الأنيقة كيت بلانشيت أن تنسقه بطريقة عصرية جميلة، فأضافت حزاماً بنياً وحذاء أزرقاً جميلاً.

أي النجمتين نجحت في تنسيق اللوك المثالي بهذا الفستان؟