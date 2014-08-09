أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري -
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ملاعب ONsport: حصاد المباريات الأوروبية لهذا الأسبوع - الاثنين 3 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي الميرغني في عيد ميلاده -
من يحسم صراع «المربع الذهبي» في الدوري؟ -
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

أجمل 20 فستاناً لمناسباتك الرسمية للموسم المقبل

Google+ Print
أجمل 20 فستاناً لمناسباتك الرسمية للموسم المقبل أجمل 20 فستاناً لمناسباتك الرسمية للموسم المقبل

السبت 09-08-2014 16:35

مهما اقتنينا من فساتين جديدة، نبقى في رغبة إلى المزيد منها، خصوصاً إذا تلفينا دعوة إلى حضور حفل عرس أو مناسبة كبيرة. وبالرغم من أننا نواجه صعوبة في إيجاد الفستان المناسب، لكنّنا نُصِرُّ في كلّ مرة على شراء فستان جديد لنظهر بأبهى طلّة. لكن مع خياراتنا العشرين لأجمل فساتين موسم ما قبل خريف 2014، ستجدين بالتأكيد ما تبحثين عنه، أو بإمكانك أن تستوحي منها ما يُناسبك ويُعجبك.

مهما كان ذوقك، فستجدينه بالتأكيد ضمن مجموعات ما قبل خريف 2014، التي تتضمّن الكثير من التنوّع، والتميّز. فإن كنت تفضّلين الفساتين الطويلة، فبإمكانك اختيار أحدها من Elie Saab، أو من J.Mendel. أمّا إذا كنت تفضّلين المتوسّطة الطول، فعليك بـChristian Dior، أو Antonio Berardi. ولكنّك إذا كنت ترغبين في إخفاء ذراعيك وارتداء فستان ذي أكمام طويلة، فالخيار الأفضل لك لدى: Badgley Mischka أو Antonio Berardi، حيث سيكون الأجمل، بالتأكيد. وإذا كنت ترغبين في الظهور كإحدى الأميرات، واختيار فستان من الحجم الكبير، فعليك بـCarolina Herrera، أو Alberta Ferrertti. ولتضمني إطلالة كلاسيكيّة مرهفة، عليك بفستان Zac Posen ذي القصة الشبيهة بذيل السمكة، أو بفستان Temperley London مع الحزام الشريطة. ولمزيد من الجرأة والتميّز، اختاري الفساتين ذات الظهور المفتوحة، مثل فستان Roberto Cavalli الذهبيّ أو فستان Jason Wu الضيّق الذي يصل حتى الركبة.

كما لاحظتِ، فإنّ الخيارات كثيرة ومتنوّعة. ونحن اخترنا أجملها، كي نساعدك في اقتناء الفستان الأقرب إلى أسلوبك والأنسب لقوامك. ألقي نظرة قريبة على هذه الفساتين الرائعة، وانتقي أحدها لتكوني بأجمل وأرقى إطلالة.

 

 

سيعجبك أيضاً:

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي