أجمل 20 فستاناً لمناسباتك الرسمية للموسم المقبل

مهما اقتنينا من فساتين جديدة، نبقى في رغبة إلى المزيد منها، خصوصاً إذا تلفينا دعوة إلى حضور حفل عرس أو مناسبة كبيرة. وبالرغم من أننا نواجه صعوبة في إيجاد الفستان المناسب، لكنّنا نُصِرُّ في كلّ مرة على شراء فستان جديد لنظهر بأبهى طلّة. لكن مع خياراتنا العشرين لأجمل فساتين موسم ما قبل خريف 2014، ستجدين بالتأكيد ما تبحثين عنه، أو بإمكانك أن تستوحي منها ما يُناسبك ويُعجبك.

مهما كان ذوقك، فستجدينه بالتأكيد ضمن مجموعات ما قبل خريف 2014، التي تتضمّن الكثير من التنوّع، والتميّز. فإن كنت تفضّلين الفساتين الطويلة، فبإمكانك اختيار أحدها من Elie Saab، أو من J.Mendel. أمّا إذا كنت تفضّلين المتوسّطة الطول، فعليك بـChristian Dior، أو Antonio Berardi. ولكنّك إذا كنت ترغبين في إخفاء ذراعيك وارتداء فستان ذي أكمام طويلة، فالخيار الأفضل لك لدى: Badgley Mischka أو Antonio Berardi، حيث سيكون الأجمل، بالتأكيد. وإذا كنت ترغبين في الظهور كإحدى الأميرات، واختيار فستان من الحجم الكبير، فعليك بـCarolina Herrera، أو Alberta Ferrertti. ولتضمني إطلالة كلاسيكيّة مرهفة، عليك بفستان Zac Posen ذي القصة الشبيهة بذيل السمكة، أو بفستان Temperley London مع الحزام الشريطة. ولمزيد من الجرأة والتميّز، اختاري الفساتين ذات الظهور المفتوحة، مثل فستان Roberto Cavalli الذهبيّ أو فستان Jason Wu الضيّق الذي يصل حتى الركبة.

كما لاحظتِ، فإنّ الخيارات كثيرة ومتنوّعة. ونحن اخترنا أجملها، كي نساعدك في اقتناء الفستان الأقرب إلى أسلوبك والأنسب لقوامك. ألقي نظرة قريبة على هذه الفساتين الرائعة، وانتقي أحدها لتكوني بأجمل وأرقى إطلالة.

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