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صاروخان يضربان معقل "حزب الله" في بيروت

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صاروخان يضربان معقل "حزب الله" في بيروت صاروخان يضربان معقل "حزب الله" في بيروت

كتب : رويترز منذ 12 دقيقة

ضرب صاروخان الضاحية الجنوبية في بيروت، اليوم، مما يعكس امتداد الحرب الأهلية السورية إلى لبنان بعد أن قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن جماعته ستواصل القتال بجانب السورية حتى النصر.

وكان هذا أول هجوم على ما يبدو يستهدف معقل حزب الله في جنوب العاصمة اللبنانية منذ اندلاع الصراع في سوريا قبل أكثر من عامين والذي زاد من حدة التوترات الطائفية في لبنان بصورة كبيرة.

واقترحت روسيا والولايات المتحدة عقد مؤتمر للسلام الشهر القادم في محاولة لوضع حد للحرب الأهلية التي أسفرت عن سقوط أكثر من 80 ألف قتيل وأجبرت 1.5 مليون سوري على النزوح إلى الخارج وتنذر بتأجيج العنف الطائفي في المنطقة.

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