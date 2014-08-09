كل الانتقالات – دييجو لوبيز في ميلان بنسبة 99%

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هنا بإمكانك أن تجد كل كلمة كتبتها جريدة أو موقع عن سوق الانتقالات ليوم الثامن من أغسطس.

دايلي إكسبريس: مانشستر يعرض 55 مليون إسترليني لدي ماريا

يعرض مانشستر يونايتد 55 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم الأرجنتين أنخيل دي ماريا جناح ريال مدريد، بعد انسحاب باريس سان جيرمان من مفاوضات ضمه.

دايلي ميل: سيتي يقترب من ضم مانجالا

يقترب مانشستر سيتي من إعلان التعاقد رسميا مع إلياكويم مانجالا مدافع بورتو مقابل 32 مليون جنيه إسترليني.

مترو: دورتموند يؤمن رويس

أكد بروسيا دورتموند نيته الحفاظ على نجمه ماركو رويس أمام اهتمامات ليفربول وأرسنال.

دايلي ميرور: ليفربول قريب من ظهير سيفيليا

يكمل ليفربول إجراءات ضم ظهير سيفيليا ألبرتو مورينو عقب مباراة السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد.

دايلي تليجراف: أتليتكو مدريد يريد سولدادو

أتليتكو مدريد يرغب في ضم روبرتو سولدادو مهاجم توتنام على سبيل الإعارة، ولكن السبيرز يفضلون البيع النهائي.

دايلي ميل: إيفرتون يضم جناح تشيلسي

إيفرتون يتفق مع تشيلسي على ضم جناحه الغاني كريستيان أتسو.

جازيتا ديللو سبورت: دييجو لوبيز في ميلان

أكدت صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" اقتراب دييجو لوبيز حارس ريال مدريد من ميلان، ودللت على ذلك بتصريحات من أدريانو جالياني المدير التنفيذي للروسونيري بأن اللاعب قريبا من الانتقال بنسبة 99%.

صحيفة "ماركا" المدريدية أيضا أكدت الخبر.