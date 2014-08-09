صحيفة: عرض مانشستر يونايتد لضم دي ماريا لا يزال قائما

لندن (إفي): كشفت تقارير إخبارية اليوم أن العرض الذي تقدم به مانشستر يونايتد الإنجليزي للاستعانة بخدمات الأرجنتيني أنخل دي ماريا، لاعب ريال مدريد الإسباني لا يزال قائما.

وأشارت صحيفة (مترو) البريطانية إلى أن النادي الإنجليزي كان قد عرض 68 مليون يورو (55 مليون جنيه إسترليني) لضم اللاعب الأرجنتيني.

وبعد أن أعلن القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم الخميس أن المفاوضات مع ريال مدريد لضم دي ماريا متوقفة بسبب المطالب المالية المرتفعة من النادي الإسباني، بات الشياطين الحمر وموناكو الخيارين الأفضل بالنسبة للاعب الأرجنتيني.

ومنذ أن عرف المدير الفني للنادي الإنجليزي لويس فان جال استعداد ريال مدريد للاستغناء عن خدمات دي ماريا، وضعه ضمن أولوياته، ويبدو أن الأرجنتيني مستعد للعب تحت قيادته.