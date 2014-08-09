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بالصور.. إزالة 59 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بالمنيا‎

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بالصور.. إزالة 59 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بالمنيا‎ بالصور.. إزالة 59 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بالمنيا‎

إزالة 59 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بالمنيا

تمكنت حملة من الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية ومديرية الزراعة من إزالة 59حالة تعد على مساحة 20 فدان و14 قيراط و9 سهم بمراكز المنيا وذلك في إطار حملات الإزالة التي تجرى على مستوى مراكز المنيا للحفاظ على الرقعة الزراعية داخل المحافظة.

أوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا المجهودات التي بذلت من الوحدات المحلية ، حيث تم إزالة 11 حالة بمركز مغاغة بمساحة 16 قيراط و6 سهم وعدد 16حالة بمركز سمالوط بمساحة 17 قيراط و19 حالة بمركز ملوي بمساحة 18 فدان و1 قيراط وعدد 13 حالة بمركز ديرمواس بمساحة11 قيراط و2 سهم.

من جانبه أكد المحافظ عقب إطلاعه على التقرير استمرار الحملات للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

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