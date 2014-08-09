بدء فاعليات ملتقى توظيف تنظمه وزارة الشباب لتوفير 500 فرصة عمل

بدأت اليوم السبت فعاليات ملتقى التوظيف فى مجال الإنتاج، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بمركز شباب إمبابة بمحافظة الجيزة، بإقبال كبير من الشباب الراغبين فى العمل، وتشارك فى الملتقى إحدى الشركات الكبرى المتخصصة فى مجال صناعة الملابس الرياضية، والتى قدمت 500 فرصة عمل فى مجال الإنتاج 50 فرصة منها لحملة المؤهلات العليا، و450 فرصة للشباب من حملة المؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل.

وأوضح بيان لوزارة الشباب اليوم، أن الشركة المنظمة تتيح العديد من فرص العمل خاصة عمالة الملابس ما بين عمالة للتعبئة والإنتاج والعمل على ماكينات السنجر والأوفر، بالإضافة إلى المميزات التى تقدمها الشركة للمتقدمين ما بين تأمين اجتماعى وصحى ومكافآت للمتميزين وصندوق زمالة ومواصلات لجميع المناطق وحوافز متميزة ومكافآت تعيين وبدل وجبات وسكن للمغتربين.

وأوضحت سمية عبد السلام مدير عام مشروعات الشباب بوزارة الشباب والرياضة، أن الملتقى يعتبر تغيرا نوعيا فى الملتقيات يهدف إلى التخصص فى مجال معين يسهل الأمر على الشباب لاختيار أفضل الفرص الملائمة لإمكاناتهم، وأن الوزارة تقدم كافة التسهيلات للشركات المنظمة وتحرص على توفير فرص عمل حقيقية للشباب، مؤكدة دور وزارة الشباب والرياضة الدائم فى المساعدة على القضاء على البطالة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد نظمت العديد من ملتقيات التوظيف فى مختلف المحافظات لإتاحة فرص العمل داخل شركات القطاع الخاص فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط والبحيرة وغيرها من المحافظات، حيث يأتى الملتقى فى إطار جهود الوزارة الرامية إلى التكاتف مع مختلف مؤسسات المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص لتقديم فرص تدريبية للشباب لتنمية مهاراتهم ، وتوفير فرص عمل ملائمة للشباب.