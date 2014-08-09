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انسحاب محامين الإخوان من جلسة محاكمة نجل شقيق المعزول بالشرقية

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انسحاب محامين الإخوان من جلسة محاكمة نجل شقيق المعزول بالشرقية انسحاب محامين الإخوان من جلسة محاكمة نجل شقيق المعزول بالشرقية

صورة أرشيفية

انسحب، منذ قليل، محامين الإخوان من داخل قاعة دائرة إرهاب الشرقية , المنعقدة بمحكمة بلبيس الجزئية , لإستئناف محاكمتهم أمام دائرة إرهاب الشرقية .في 8 قضايا متهم فيها 173 إخواني أبرزهم القيادي فريد إسماعيل والطالب محمد سعيد نجل شقيق الرئيس المعزول.

جاء ذلك إعتراضاً علي طلب رئيس دائرة الإرهاب ,بعدم وجود المتهمين داخل القفص بسبب قيامهم باثارة القلق داخل القاعة وترديد العديد من الهتافات.

وكان المستشار أحمد دعبس، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، أحال 173 من كوادر وأعضاء الإخوان إلى محكمة الجنايات، محبوس منهم 20 بتهمة التحريض على العنف والانتماء لجماعات إرهابية وتعطيل المواصلات العامة وقتل المتظاهرين وإحداث الشغب فى جامعة الزقازيق، خلال فض اعتصام رابعة. وأبرز المتهمين فى القضية القيادى الهارب الدكتور “أمير بسام” عضو مجلس الشورى والدكتور أحمد الحاج أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة بالمحافظة “هارب” والطالب محمد سعيد نجل شقيق الرئيس المعزول، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة الزقازيق.

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