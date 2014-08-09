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رجل أعمال يتبرع بـ 500 وحدة سكنية لصالح صندوق “تحيا مصر”

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رجل أعمال يتبرع بـ 500 وحدة سكنية لصالح صندوق “تحيا مصر” رجل أعمال يتبرع بـ 500 وحدة سكنية لصالح صندوق “تحيا مصر”

رجل الأعمال محمد المرشدي

‫استقبل  اليوم السبت ، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم رجل الأعمال محمد المرشدى لبحث كيفية التعاون في الفترة المقبلة بين رجال الاعمال والحكومة المصرية خاصة في المشوعات العمرانية.

وخلال اللقاء،  قرر “المرشدي”  التبرع بقيمة 500 وحدة سكنية لصندوق “تحيا ” وهو ما يبلغ نحو 50 مليون جنيه.‬

‫وأكد المهندس ابراهيم محلب أن التبرع لصندوق “تحيا مصر” حماية للقادرين قبل أن يكون مساندة للوطن فى هذا التوقيت الدقيق الذى تمر به.‬

‫وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه على رجال الاعمال، والمستثمرين المصريين أن يدرسوا كيف يمكن أن يسهموا فى مشروع تنمية قناة السويس مؤكداً أنه خلال زيارته لأمريكا تلقى عروضاً من المصريين هناك بالتبرع للمشروع، ومن هنا يجب التفكير فى تأسيس كيان بإسم “تحيا مصر” فى الخارج لجمع هذه التبرعات.‬

‫كما أعلن رجل الاعمال محمد المرشدى استعداده للمشاركة فى أى مشروع قومى تتبناه الدولة فى هذه المرحلة، مؤكداً أنه سيتبرع أيضاً بـ(2) ميكروباص لحى المعادى، ليتم استغلالهما ضمن المبادرة التى يتبناها رئيس مجلس الوزراء لتطوير شارع 9 بالمعادى.‬

 

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