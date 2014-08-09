أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري -
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ملاعب ONsport: حصاد المباريات الأوروبية لهذا الأسبوع - الاثنين 3 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي الميرغني في عيد ميلاده -
من يحسم صراع «المربع الذهبي» في الدوري؟ -
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كل الانتقالات – مانشستر يونايتد يريد دي ماريا

Google+ Print
كل الانتقالات – مانشستر يونايتد يريد دي ماريا كل الانتقالات – مانشستر يونايتد يريد دي ماريا

يقدم FilGoal.com يوميا، أهم وأبرز أخبار سوق الانتقالات سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

هنا بإمكانك أن تجد كل كلمة كتبتها جريدة أو موقع عن سوق الانتقالات ليوم الثامن من أغسطس.

دايلي إكسبريس: مانشستر يعرض 55 مليون إسترليني لدي ماريا

يعرض مانشستر يونايتد 55 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم الأرجنتين أنخيل دي ماريا جناح ريال مدريد، بعد انسحاب باريس سان جيرمان من مفاوضات ضمه.

دايلي ميل: سيتي يقترب من ضم مانجالا

يقترب مانشستر سيتي من إعلان التعاقد رسميا مع إلياكويم مانجالا مدافع بورتو مقابل 32 مليون جنيه إسترليني.

مترو: دورتموند يؤمن رويس

أكد بروسيا دورتموند نيته الحفاظ على نجمه ماركو رويس أمام اهتمامات ليفربول وأرسنال.

دايلي ميرور: ليفربول قريب من ظهير سيفيليا

يكمل ليفربول إجراءات ضم ظهير سيفيليا ألبرتو مورينو عقب مباراة السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد.

دايلي تليجراف: أتليتكو مدريد يريد سولدادو

أتليتكو مدريد يرغب في ضم روبرتو سولدادو مهاجم توتنام على سبيل الإعارة، ولكن السبيرز يفضلون البيع النهائي.

دايلي ميل: إيفرتون يضم جناح تشيلسي

إيفرتون يتفق مع تشيلسي على ضم جناحه الغاني كريستيان أتسو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع