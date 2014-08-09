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تعرف علي كيفية التحويل الإلكتروني من كلية إلى أخرى

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تعرف علي كيفية التحويل الإلكتروني من كلية إلى أخرى تعرف علي كيفية التحويل الإلكتروني من كلية إلى أخرى

أرشيفية

يبدأ غدًا  فتح باب التحويل في المرحلة الثانية والأولى من خلال موقع التسجيل الإلكتروني ”   www.tansik.egypt.gov.eg “ وعن طريق إدخال الطالب رقم جلوسه والرقم السرى الخاص به ثم تعديل رغبته من الكلية التى تم قبوله بها إلى أخرى يريد التحويل لها.

وكان الدكتور السيد عبد الخلق، وزير التعليم العالى قد أعلن أن الحد أدنى للمرحلة الثانية 330 درجة للشعبة للعلمية بنسبة 80.4% بعدد طلاب 113 ألفًا و119 طالبًا ، وحد أدنى للشعبة الأدبية 280 درجة بنسبة 68.3% بعدد طلاب 51 ألفًا و120 طالبًا وطالبة ، بإجمإلى عدد طلاب الشعبتين 164 ألفًا و239 طالبًا وطالبة.

 

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