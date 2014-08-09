خالد بيبو يختار - أصعب مدافع واجهه .. مفاجأة!

من هو أصعب مدافع واجهه خالد بيبو نجم هجوم الأهلي السابق .. سؤال FilGoal.com لهداف مباراة الـ6-1 الشهيرة .. فماذا كانت إجابته؟

مهاجم نجح في تسجيل أربعة أهداف هو فشل تماما للمدافع الذي يراقبه.

طالع أيضا

الحضري يختار – أفضل مباراة في مسيرته

الحضري يختار – أصعب خصم واجهه في مسيرته "العقدة"

ولكن خالد بيبو قال لـFilGoal.com: "واجهت العديد من المدافعين الرخمين طوال مسيرتي مع الإسماعيلي والأهلي ومنتخب مصر".

وأضاف "هناك من يضرب كثيرا ويتعمد الإيذاء"، وتابع "ولكني أختار بشير التابعي أصعب مدافع واجهته".

ويعد أشهر هتاف لبيبو منذ فوز الأهلي على الزمالك 6-1 هو "بيبو وبشير .. بيبو والجون" إلا أن صاحب الأربعة أهداف اختار بشير أصعب مدافع واجهه.