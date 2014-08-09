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انهيار عقار من 4 طوابق بالمحلة الكبرى دون إصابات

  • مصر
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شهدت مدينة المحلة الكبرى، صباح السبت، حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق بسبب حدوث تصدعات وشروخ مفاجئة بمنطقة المنشية القديمة.

تلقى اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار منزل ملك صالح الششتاوي، خال من السكان، ومكون من 4 طوابق، دون حدوث إصابات أو تلفيات في المنازل المجاورة.

من جانبه، أصدر اللواء ناصر طه، رئيس مجلس مدينة المحلة، قرارًا بقطع الكهرباء عن المنطقة كي تتم إزالة باقي المنزل المنهار، حفاظًا على أرواح سكان المنطقة وإخطار الجهات المعنية بفحص باقي المنازل المجاورة للمنزل المنكوب.

تحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

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