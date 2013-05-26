البشير: الأسلحة المهربة من ليبيا تهدد دول إفريقيا

كتب : ا ف ب منذ 26 دقيقة

اعتبر الرئيس السوداني عمر حسن البشير، في مقابلة تلفزيونية بثت اليوم، أن الأسلحة التي تتسرب من ليبيا إلى العديد من الدول الإفريقية تشكل "تهديدا مباشرا لكل دول المنطقة".

وقال البشير، في حديث إلى تلفزيون "فرانس-24"، إن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي قام بتسليح عدد كبير من أبناء القارة الإفريقية الذين كانوا في ليبيا لمساندته ضد التمرد الذي كان يستهدف الإطاحة به.

وأضاف الرئيس السوداني أن الكثير من الأفارقة الذين حملوا السلاح في ليبيا هم عناصر معادية لحكومات بلدانهم أو أن السلاح بأيديهم منحهم شعورا بأنهم باتوا في موقع يخولهم مناهضة هذه الحكومات.

واعتبر هذا الوضع تهديدا مباشرا لكل دول المنطقة وأن السودان أخذ نصيبا كبيرا من هذه الأسلحة وكذلك النيجر ومالي.