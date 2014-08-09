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بالفيديو.. ضابط ينفعل خلال إلقائه كلمة أمام وزير الدفاع بسيناء

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بالفيديو.. ضابط ينفعل خلال إلقائه كلمة أمام وزير الدفاع بسيناء بالفيديو.. ضابط ينفعل خلال إلقائه كلمة أمام وزير الدفاع بسيناء

انفعل ضابط بالقوات المسلحة، خلال لقاء بالفريق صدقي صبحي، وزير الدفاع، بشمال سيناء، أمس الخميس.

ووصف الضابط من يقومون بعمليات إرهابية وتفجيرات في سيناء، بأنهم «ضعاف وجبناء ولا يرقون لأن يصلوا لمستوى عدو للقوات المسلحة أو وزارة الداخلية».

وأضاف: «نحن لا نقوم معهم فعلًا بمواجهات حقيقية، وأن كل ما يقومون به هو تأجير جبناء وأغبياء الفكر والتكفير، ويضعون عبوات ناسفة على الطرق، ودي أي حد ممكن يعملها».

وتابع: «أما إذا فكروا أن يواجهوا مواجهة حقيقية لقواتنا المسلحة ولوزارة الداخلية، هيكون آخر يوم في عمرهم».

واستطرد: «أنا عاوز أقول يا أفندم أنا ليا الشرف بالخدمة في القوات المسلحة بأرض سيناء.. والشرف التاني هو الخدمة مع زمايلي الضباط اللى لو فرد منهم اتصاب بيقوم ويرجع يجيب حقه.. وبيحاربوا الإرهاب عشان يجيبوا حق زمايلهم».

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