متمردون يهاجمون قاعدة للجيش بجنوب كردفان في السودان

كتب : رويترز منذ 10 دقائق

هاجم متمردون، تدعمهم الدبابات، قاعدة للجيش في جنوب كردفان أكبر الولايات السودانية المنتجة للنفط، اليوم، وزعم الجانبان تحقيق الانتصار.

وكثفت الجبهة الثورية السودانية، التي تضم جماعات متمردة تهدف إلى الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير، هجماتها في الشهر المنصرم في محاولة لإجبار الجيش على القتال على جبهات تفصل بينها مئات الكيلومترات لاستنزاف موارد الدولة.

ويتهم السودان جنوب السودان بدعم المتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتنفي جوبا الاتهام لكن دبلوماسيين يقولون إن الاتهام يحظى بمصداقية.