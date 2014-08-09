أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر " -
تغطية خاصة - ترامب ينشر أجندة مباحثاته مع الرئيس السيسي في البيت الأبيض عبر فيسبوك -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيان عمومية مجلس الدولة بشأن تعديلات السلطة القضائية -
نائب رئيس مجلس الدولة يوضح أبرز قرارات الجمعية العمومية الطارئة -
بالصور.. تهشم 4 سيارات في حادث مروع أعلى كوبري أكتوبر -
سبوتنيك: الطائرات الروسية تستخدم قنابل موجهة بالليزر في سوريا -
أزمة "تقاوي القطن" تعصف بمزارعي دمياط -
بنك فيصل يمنح جامعة القاهرة مليون جنيه للمساهمة في سداد رسوم الطلاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نائب رئيسة الأرجنتين يواجه اتهامات بتزوير وثيقة عامة

Google+ Print
نائب رئيسة الأرجنتين يواجه اتهامات بتزوير وثيقة عامة نائب رئيسة الأرجنتين يواجه اتهامات بتزوير وثيقة عامة

قالت السلطات القضائية في الأرجنتين، إنه تم توجيه اتهام إلى امادو بودو نائب رئيسة الأرجنتين كريستينا فرنانديز دي كيرشنر بتزوير وثيقة عامة.

وذكرت بوابة أخبار القضاء “سي أي جيه”، أن هذه التهمة تتعلق بنقل مزعوم لسيارة باسمه وذلك باستخدام وثائق مزورة.

وهذه هي المرة الثانية في غضون شهرين التي يواجه فيها بودو (51 عاما)، تهم بارتكاب جريمة. ففي الشهر الماضي، قرر القاضي بالمحكمة الاتحادية ارييل ليجو أن يخضع بودو للمحاكمة في قضية تتعلق بشركة طباعة تتعامل مع .

واتهم بودو بالتوجيه إلى إبرام عقود لطباعة العملة الوطنية لهذه الشركة التي تردد أنه كان يسيطر عليها عندما كان وزيرا للاقتصاد خلال الفترة بين عامي 2009 و2011.
> كما وجهت اتهامات إلى خمسة مشتبه بهم آخرين.

وتطالب المعارضة أن يأخذ بودو، نائب دي كيرشنر، إجازة حتى يتم إصدار الأحكام في هاتين القضيتين.

يذكر أن بودو هو أول نائب لرئيس الأرجنتين يتم توجيه اتهام ضده بالفساد أثناء وجوده في السلطة.

من جانبه، نفى بودو الاتهامات المتعلقة بعقد شركة الطباعة ورفض الدعوات التي وجهت إليه لكي يقدم استقالته.

د ب أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا

الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا