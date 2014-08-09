"الأزهر" يقرر حجب صفحة "المشيخة" على "فيس بوك"

وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بحجب الصفحة الرسمية للمشيخة على "فيس بوك"، وقد أعلن الأزهر أنه ليس له أى صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، وأن جميع الصفحات الأخرى، صفحات شخصية، لا تعبر عن الأزهر الشريف كمؤسسة عريقة، لا من قريب ولا من بعيد .

وأكد بيان للمشيخة أنه بالرغم أن لها صفحة رسمية، يديرها مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار، بقطاع مكتب الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وأنه قد تم إنشاؤها، بناءً على توجيهات الإمام الأكبر وقتئذ، للتواصل مع طلاب الأزهر الشريف، والعاملين به، إلا أنه قد لوحظ مؤخرًا، من يستغل اسم الأزهر الشريف، للتحدث باسمه، والأزهر منه براء، ولما اختلط الغث بالثمين، وأصبح من الصعب على العوام التفرقة بين هذا وذاك، وبناءً على توجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر، تم حجب الصفحة.