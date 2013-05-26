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10 مرشحين بانتخابات التجديد الثلثى لجمعية مستثمرى بدر الثلاثاء المقبل

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10 مرشحين بانتخابات التجديد الثلثى لجمعية مستثمرى بدر الثلاثاء المقبل 10 مرشحين بانتخابات التجديد الثلثى لجمعية مستثمرى بدر الثلاثاء المقبل

قال المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إنه من المقرر انعقاد الجمعية العمومية لجمعية مستثمرى بدر الثلاثاء المقبل لإجراء الانتخابات لاختيار 4 أعضاء جدد لمجلس الإدارة، فى إطار التجديد الثلثى لأعضاء مجلس الإدارة.

وأضاف السقطى، فى بيان صادر عن الجمعية اليوم، أن انتخابات الجمعية هذه المرة تتميز بأنها تتم فى إطار من المنافسة، حيث يتنافس 10 من المرشحين من بينهم سيدتين للفوز بعضوية 4 مقاعد، حيث كان الفوز بعضوية مجلس الإدارة منذ تأسيس الجمعية يتم بالتزكية بلا منافسة، نتيجة لعدم اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال بالمدينة بالتواجد ضمن مجلس الإدارة من قبل.

ويتنافس فى انتخابات التجديد الثلثى لمجلس إدارة جمعية مستثمرى بدر كل من المهندس عادل السيد متولى بسيونى، والمهندس طارق عبد الله احمد عزام، وعماد صبرى إسحق مسيحة، والمهندس مدحت حلمى حبشي، بالإضافة إلى المهندس بهاء الدين محمد أحمد العادلى والمهندس على عبد الحميد على قنديل، والمهندس هانى رشاد مرزوق راشد، والمهندس هانى رشاد مرزوق راشد، وانتصار عبد الرحيم على حسين، وآمال إبراهيم عبد الحميد.

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مصر 365