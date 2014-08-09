العاملون بـ"القناة لتوزيع الكهرباء" يدشنون حملة للتبرع لـ"تحيا مصر"

دشن عدد من العاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء حملة داخل الشركة لجمع تبرعات لصندوق تحيا مصر تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى للنهوض بالاقتصاد المصرى.

وأكد محمد عامر أحد منسقى الحملة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم تحديد آلية للتبرع سواء من الاتفاق على التبرع بأجر يوم أو أكثر أو أقل حسب رغبة وإمكانية كل موظف بالشركة عن طريق خزنة الشركة أو من خلال جمع التبرعات ووضعها مباشرة فى صندوق تحيا مصر.

وأشار عامر إلى أن هذه الحملة لقت ترحيب من العديد من العاملين بالشركة، الذين أكدوا استعدادهم للتبرع لمساندة بلدهم فى تجاوز الأزمة.