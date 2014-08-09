أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر " -
تغطية خاصة - ترامب ينشر أجندة مباحثاته مع الرئيس السيسي في البيت الأبيض عبر فيسبوك -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيان عمومية مجلس الدولة بشأن تعديلات السلطة القضائية -
نائب رئيس مجلس الدولة يوضح أبرز قرارات الجمعية العمومية الطارئة -
بالصور.. تهشم 4 سيارات في حادث مروع أعلى كوبري أكتوبر -
سبوتنيك: الطائرات الروسية تستخدم قنابل موجهة بالليزر في سوريا -
أزمة "تقاوي القطن" تعصف بمزارعي دمياط -
بنك فيصل يمنح جامعة القاهرة مليون جنيه للمساهمة في سداد رسوم الطلاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

في بيتنا تلميذ«انس القلق وفتش عن الساعات»

Google+ Print
في بيتنا تلميذ«انس القلق وفتش عن الساعات» في بيتنا تلميذ«انس القلق وفتش عن الساعات»

السبت 09-08-2014 17:27

حول مهارات المذاكرة ودور الوالدين أعد الدكتور محمد عبد الظاهر، أستاذ المناهج بالجامعة، بحثاً مفيداً، يُفيد كل طالب على أبواب الامتحان، وعلى الأسرة التعرف عليه والعمل على توفير أساسياته، وقد حصرها في عدة نقاط.

* أن يعتبر الطالب نفسه مقدماً على مشروع يترتب عليه مستقبله، وعليه أن يستعد ويشحذ قدراته.
* التحرر تماماً من القلق؛ فالأدوات موجودة والذكاء متوفر، والوقت يسمح للإنجاز. فليس هناك إنسان غبي، والذكي هو من يستطيع اكتشاف مواقع ذكائه واستغلالها بكفاءة.
* المحافظة على السلام، وعلاقته بمن حوله سواءً في المنزل أو المدرسة أو الجامعة؛ فالإحساس بالسلام يغذي القدرات، وغيابه يعد مثبطاً شديداً.
* لا تكن إلا أنت، لا تقلد أحداً، ولا تقسْ قدراتك على قدرات غيرك.
* لا تستعمل أي أدوية ينصحك بها زملاؤك؛ فالمنبهات لا تضيف شيئاً إلى طاقتك، مهما ساعدتك على الاستمرار في اليقظة الظاهرية، وربما كنت تدمر قدراتك العقلية.
* لا تقلق على وقت المذاكرة، وأنت تقضي وقت فراغك، مادمت قد أنهيت ما يرضي ضميرك، وعند جلوسك إلى المذاكرة لا تفكر في رهبة الامتحان مادمت قد أخذت نصيبك من الترويح.
* أثبت العلماء أن هناك ساعات ثمينة تنشط فيها الذاكرة، وتتحفز فيها القدرات العقلية، وتنحصر تلك الساعات بين مواعيد الشروق والغروب من كل يوم.
* ساعات الفجر حتى بعد الشروق بساعتين، تليها ساعات الغروب إلى ما بعد الظلام التام بثلاث ساعات.
للمتفوقين فقط
1- عليك بإعداد جدول ممتاز للمذاكرة.
2- مكان ثابت ومواعيد ثابتة للمذاكرة يومياً.
3- فترات مذاكرة قصيرة بحد أقصى ساعتين تفصلهما استراحة قصيرة.
4- مراجعة الدروس في يوم تلقيها نفسه، وعدم ترك العمل إلى آخر لحظة.
5- عدم المذاكرة بملابس غير مريحة.
6- أن يدرك الطالب أن مستقبله مسؤوليته وحده.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي