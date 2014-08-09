في بيتنا تلميذ«انس القلق وفتش عن الساعات»

حول مهارات المذاكرة ودور الوالدين أعد الدكتور محمد عبد الظاهر، أستاذ المناهج بالجامعة، بحثاً مفيداً، يُفيد كل طالب على أبواب الامتحان، وعلى الأسرة التعرف عليه والعمل على توفير أساسياته، وقد حصرها في عدة نقاط.

* أن يعتبر الطالب نفسه مقدماً على مشروع يترتب عليه مستقبله، وعليه أن يستعد ويشحذ قدراته.

* التحرر تماماً من القلق؛ فالأدوات موجودة والذكاء متوفر، والوقت يسمح للإنجاز. فليس هناك إنسان غبي، والذكي هو من يستطيع اكتشاف مواقع ذكائه واستغلالها بكفاءة.

* المحافظة على السلام، وعلاقته بمن حوله سواءً في المنزل أو المدرسة أو الجامعة؛ فالإحساس بالسلام يغذي القدرات، وغيابه يعد مثبطاً شديداً.

* لا تكن إلا أنت، لا تقلد أحداً، ولا تقسْ قدراتك على قدرات غيرك.

* لا تستعمل أي أدوية ينصحك بها زملاؤك؛ فالمنبهات لا تضيف شيئاً إلى طاقتك، مهما ساعدتك على الاستمرار في اليقظة الظاهرية، وربما كنت تدمر قدراتك العقلية.

* لا تقلق على وقت المذاكرة، وأنت تقضي وقت فراغك، مادمت قد أنهيت ما يرضي ضميرك، وعند جلوسك إلى المذاكرة لا تفكر في رهبة الامتحان مادمت قد أخذت نصيبك من الترويح.

* أثبت العلماء أن هناك ساعات ثمينة تنشط فيها الذاكرة، وتتحفز فيها القدرات العقلية، وتنحصر تلك الساعات بين مواعيد الشروق والغروب من كل يوم.

* ساعات الفجر حتى بعد الشروق بساعتين، تليها ساعات الغروب إلى ما بعد الظلام التام بثلاث ساعات.

للمتفوقين فقط

1- عليك بإعداد جدول ممتاز للمذاكرة.

2- مكان ثابت ومواعيد ثابتة للمذاكرة يومياً.

3- فترات مذاكرة قصيرة بحد أقصى ساعتين تفصلهما استراحة قصيرة.

4- مراجعة الدروس في يوم تلقيها نفسه، وعدم ترك العمل إلى آخر لحظة.

5- عدم المذاكرة بملابس غير مريحة.

6- أن يدرك الطالب أن مستقبله مسؤوليته وحده.