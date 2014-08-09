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«البنتاجون» يكشف تفاصيل خسائر «داعش» في أول قصف أمريكي

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن سلسلة الضربات الجوية، التي نفذتها المقاتلات الأمريكية من طراز «إف أيه 18» وطائرات دون طيار، نتج عنها تدمير مواقع تمركز مسلحين بمدافع الهاون و7 آليات عسكرية، بالإضافة إلى مقتل العشرات من أعضاء تنظيم «داعش».

جاء ذلك في اليوم الأول من بدء توجيه ضربات جوية ضد تنظيم داعش في شمال العراق، بعد أن فوض الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الجيش الأمريكي بتوجيه ضربات جوية في شمال العراق لحماية الأمريكيين العاملين في أربيل وكسر الحصار، الذي فرضه داعش على آلاف من العراقيين في جبل سنجار شمال العراق.

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