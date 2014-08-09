تنظيم إرهابي يهدد باغتيال وزير العدل المغربي

الدار البيضاء - محمود أحياتي

هددت جماعة تدعى "التوحيد والجهاد"، تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" بتصفية وزير العدل المغربي مصطفى الرميد. فبعد أن سبق وكفرت شخصيات سياسية وثقافية مغربية وتوعدت بتصفيتها جسديا، بعثت الجماعة رسالة تهديد إلى الوزير الرميد، وخاطبته بأنه أصبح على رأس أولوياتها. يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها "التوحيد والجهاد" رموزاً سياسية ودينية بالمغرب. فقد سبق أن نعتت شيوخ السلفية الجهادية بالمغرب، الذين أُفرج عنهم من السجون بعفو ملكي، ب"المرتدين". ووصفتهم الجماعة بأنهم «كانوا بالأمس القريب شيوخاً وقدوة لإخواننا في سجون المغرب، فإذا بهم يتآمرون إلى كيفية التصدي لمحاولات التنظيمات التابعة ل"داعش" التغلغل وسط الشباب المتدين في المغرب».