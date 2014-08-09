CNN: سد الموصل في قبضة ” داعش” بدبابات أمريكية .. ومقتل 45 مسلحًا بقصف للجيش العراقي

أكد مسئول رفيع في إقليم “كردستان” شمال العراق أن مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية” تمكنوا من فرض سيطرتهم على “سد الموصل”، فيما أكد مسئولون عراقيون مقتل العشرات من مسلحي التنظيم في قصف للجيش العراقي.

وقال المسئول الكردي، الذي طلب من CNN عدم الكشف عن هويته، إن مسلحي تنظيم “داعش”، الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال العراق، استخدموا دبابات من نوع “إم 1 أبرامز” الأمريكية، التي استولوا عليها من الجيش العراقي، في هجومهم على قوات تأمين سد الموصل، الذي سقط بقبضتهم في وقت سابق من الأسبوع.

إلى ذلك، أكد “مركز الإعلام الوطني” الرسمي مقتل وإصابة 105 ممن وصفهم بـ”الإرهابيين”، في قصف جوي نفذته طائرات تابعة للجيش العراقي على مواقع تنظيم “داعش” في منطقة “سنجار” ظهر الجمعة، مشيراً إلى أن من بين القتلى عدد من قيادات التنظيم “الإرهابي.”

وقال المركز الإعلامي، التابع للحكومة العراقية، في بيان أوردته “شبكة الإعلام العراقي”، إن طائرات الجيش قصفت “تجمعاً للإرهابيين” في “قلعة خانصور” بمنطقة “سنجار” في محافظة “نينوى”، مشيراً إلى أن القصف أسفر عن مقتل 45 “إرهابياً”، وإصابة نحو 60 آخرين.

ولفت البيان إلى أن من بين الضحايا ما يُعرف بـ”القاضي الشرعي للتنظيم الإرهابي”، في المنطقة المدعو “أبو العربي”، وهو مصري الجنسية، وآخر يُلق باسم “أبو غزة”، فلسطيني الجنسية، ووصفه بأنه أحد أبرز مساعدي زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي.

وفي بيان آخر أوردتها الشبكة العراقية نفسها، أكدت الاستخبارات العسكرية مقتل “والي الحويجة”، في قرية “غريب”، و”والي صلاح الدين”، مع 4 من معاونيهم في ناحية “العلم”، التي تبعد حوالي 16 كيلومتراً إلى الغرب من تكريت، إضافة إلى مقتل “والي الموصل”، بواسطة ضربات جوية لـ”أوكار” التنظيم.