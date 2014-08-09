بالفيديو.. كمال الهلباوي عن “المجلس الثوري الجديد”: “ضد مصر ويريد تحويلها لسوريا”

هاجم الدكتور كمال الهلباوي، المجلس الثوري الجديد، الذي أقامه معارضو النظام الجديد في الخارج، وقال: “الشعب المصري واع ولن يسمح لمثل هذه المجالس بالتغلغل داخل مصر”.

وأضاف “الهلباوي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “باختصار” على قناة “المحور”، مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح: “لا قيمة لهذه المجالس، والحقيقة الشعب المصري أثبت إنه واع، الشعب يشتكي من بعض الأوضاع، ولكنه لن يعطي لفرصة لمعارضين مصر أن يسقطوها”.

وأضاف: “هذه المجالس ضد مصر، المجلس الثوري ضد مصر لأنها الدولة الوحيدة المستقرة في المنطقة وتواجه الإرهاب والعنف، عايزين مصر هتبقى داعش والعراق وفلسطين وليبيا”.

وأعلن فى العاصمة التركية اسطنبول عن تشكيل كيان جديد مناهض للنظام الحاكم في مصر ما يسمى المجلس الثوري المصري، ويضم عدد من أعضاء التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.

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