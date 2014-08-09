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إعتزال ريهام سعيد

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إعتزال ريهام سعيد إعتزال ريهام سعيد

السبت 09-08-2014 00:09

رغم نجاح الشخصية التى قدمتها في مسلسلها الأخير "إبن حلال" قررت الاعلامية ريهام سعيد إعتزال التمثيل والتفرغ لبرنامجها "صبايا الخير"وكتبت ريهام على حسابها الشخصي على فيس بوك:" هاعتزل التمثيل وأتفرغ كامل التفرغ للمرضى والايتام وايضا : هتفرغ لخدمة البلد تحياتي للجميع ريهام سعيد القرار اكيد بدون رجوع اليه مرة اخرى.

وقد لاقى قرارها ترحيبا كبيرا وهو ما أتضح من كم التعليقات التى إنهالت على صفحتها خاصة إنهم يرونها طبقا لكلامهم ناجحة كإعلامية أكثر كما أن التمثيل قلل كثيرا من شعبيتها.

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سيدتي