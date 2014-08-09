طفلان يسرقان الأضواء خلال توقيع إليسا لألبومها

بيروت_علي حلاّل تصوير: ذبيان سعد

برغم الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان، وإلغاء معظم الفنانين لحفلاتهم، أصرت الفنانة إليسا على لقاء معجبيها لتوقيع ألبومها الجديد "حالة حب" في الفيرجين ميغاستور وسط العاصمة بيروت، لتبرهن أن إرادة الشعب اللبناني لا تموت رغم الجراح التي تمرّ على الجميع.

عند الساعة السادسة مساء وصلت إليسا إلى الفيرجين، بحضور حشد كبير من محبيها الذين توافدوا منذ الساعة الثالثة ظهراً ليكسبوا توقيعاً من نجمتهم.

بعض الصحافيين ارتأى مقاطعة اللقاء على خلفية الدعوة الغريبة التي وجهتها شركة "روتانا" لهم، والبعض الآخر تفهّم خطوة إليسا والشركة كون اللقاء هو لمعجبيها فقط، وهو موعد ثابت دأبت الفنانة على إعتماده مع كل إصدار جديد لها.

حالة جنون أصابت جمهورها الذي كان يهتف باسمها، ويردد أغانيها لاسيما أغنيتي "يا مرايتي" و "حالة حب"، وقام بعضهم بطبع صورتها على ملابسهم ليعبروا عن حبهم لها، وهناك من لم يصدق أنه رآها أمامه فراح يلتقط معها "selfie" وينشرها على موقع "أنستغرام"، وكانت إليسا مرحبة بأي شخص أراد ن يلتقط معها صورة ولم تتذمر رغم الجمهور الكبير الذي حضر للقائها.

وسرق طفلان الأضواء خلال توقيع إليسا لألبومها، وهما أحمد ويوسف حمية واحد يبلغ عمره ثلاث سنوات والآخر 6 سنوات، أتوا ليعبروا عن محبتهم لها بطريقة ملفتة، فالصغير خطّ اسم إليسا على رأسه، والآخر جلب لها وسادة جمع عليها أجمل صورها. واللافت أيضاً أن ابن الست سنوات استطاع أن يحفظ ألبوم إليسا بالكامل لاسيما أغنية "يا مرايتي" التي غناها لـ"سيدتي نت"، وتوجه لها بكلمة "أحبك".

وبعدها، صعد الطفلان عند إليسا فقبلتهما وبدت سعيدة بهذين الصغيرين، وانتشرت صورتهما على كافة مواقع التواصل الإجتماعي وحصدا إعجاباً كبيرا.

استمرت إليسا في توقيع ألبومها حوالي ساعة ونصف، ورافقها في التوقيع مدير الشؤون الفنية في "روتانا" طوني سمعان ومدير التسويق في الشركة هادي حجار، بالإضافة إلى مدير أعمالها السيد أمين أبي ياغي.

تفوقت إليسا مرة جديدة على نفسها، وعلى جميع الفنانين الذين أصدروا ألبومات غنائية في الفترة الأخيرة، وحقق ألبومها الجديد المراتب الأولى منذ صدوره وتخطت أغنية "حالة حب" أكثر من مليوني مشاهدة على موقع "يوتيوب"، ونجحت أغنيات الألبوم رغم عدم تصوير أي واحدة منها لغاية الآن.

والجدير ذكره أن إليسا ستحيي حفلاً في 21 آب ضمن مهرجانات أعياد بيروت وقدمت ريعه إلى الجيش اللبناني.