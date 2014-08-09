أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر " -
تغطية خاصة - ترامب ينشر أجندة مباحثاته مع الرئيس السيسي في البيت الأبيض عبر فيسبوك -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيان عمومية مجلس الدولة بشأن تعديلات السلطة القضائية -
نائب رئيس مجلس الدولة يوضح أبرز قرارات الجمعية العمومية الطارئة -
بالصور.. تهشم 4 سيارات في حادث مروع أعلى كوبري أكتوبر -
سبوتنيك: الطائرات الروسية تستخدم قنابل موجهة بالليزر في سوريا -
أزمة "تقاوي القطن" تعصف بمزارعي دمياط -
بنك فيصل يمنح جامعة القاهرة مليون جنيه للمساهمة في سداد رسوم الطلاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الطب الوقائي: مصر خالية من الإيبولا.. وحميات العباسية جاهزة لاستقبال الحالات المشتبه بها

Google+ Print
الطب الوقائي: مصر خالية من الإيبولا.. وحميات العباسية جاهزة لاستقبال الحالات المشتبه بها الطب الوقائي: مصر خالية من الإيبولا.. وحميات العباسية جاهزة لاستقبال الحالات المشتبه بها

هيئة الإسعاف

قال الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي :” إن خالية من وجود مرض «الإيبولا»، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة لمكافحة المرض في حالة ظهور الفيروس ” .

وأضاف قنديل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90دقيقة» المذاع على فضائية ” المحور” أمس  الجمعة :” أن هناك تنسيقا مع وزارتي الخارجية والطيران المدني، لمعرفة بيانات الوافدين إلى مصر وإجراء فحوصات مبدئية لهم ” .
> وأوضح أن مستشفى الحميات بالعباسية جاهزة لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض، وتتم متابعة الحالات التي لم تظهر أعراض المرض لديها عن طريق «أكواد» خاصة بكل حالة، لمدة 3 أسابيع وهي فترة «حضانة المرض».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري

تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر "

تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر "

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة