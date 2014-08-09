الطب الوقائي: مصر خالية من الإيبولا.. وحميات العباسية جاهزة لاستقبال الحالات المشتبه بها

قال الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي :” إن مصر خالية من وجود مرض «الإيبولا»، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة لمكافحة المرض في حالة ظهور الفيروس ” .

وأضاف قنديل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90دقيقة» المذاع على فضائية ” المحور” أمس الجمعة :” أن هناك تنسيقا مع وزارتي الخارجية والطيران المدني، لمعرفة بيانات الوافدين إلى مصر وإجراء فحوصات مبدئية لهم ” .

> وأوضح أن مستشفى الحميات بالعباسية جاهزة لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض، وتتم متابعة الحالات التي لم تظهر أعراض المرض لديها عن طريق «أكواد» خاصة بكل حالة، لمدة 3 أسابيع وهي فترة «حضانة المرض».