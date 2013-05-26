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مدير المخابرات الأسبق: ليس من الحكمة تصويت العسكر فى الوقت الحالى

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مدير المخابرات الأسبق: ليس من الحكمة تصويت العسكر فى الوقت الحالى مدير المخابرات الأسبق: ليس من الحكمة تصويت العسكر فى الوقت الحالى

قال اللواء كمال عامر، مدير جهاز المخابرات الأسبق، إننى أشجع ممارسة القوات المسلحة لحقها السياسى فى التصويت، ولكن أرى أنه من الحكمة عدم منح القوات المسلحة حق التصويت فى الوقت الحالى، حتى لا يتم حساب القوات المسلحة على أى تيار معين فى الوقت الحالى، ويمكن أن يسمح لهم بعد ذلك فى التصويت بعد رسوخ قواعد الممارسة الديمقراطية فى .

وأضاف عامر، فى حواره ببرنامج "الحدث المصرى" على قناة "العربية الحدث"، أنه يجب إمعان النظر فى التطبيق فى المرحلة الحالية حتى لا يشوبه بعض السلبيات، قد تؤخذ ضد القوات المسلحة، وفى حالة فوز تيار معين، قد يأخذ تيار سلبى ضد الجيش ويتهمه بعدم التصويت له.

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