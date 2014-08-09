تظاهرات في طرابلس تباينت فيها مطالب المتظاهرين حول جلسات مجلس النواب

شهدت مدينة طرابلس أمس الجمعة مظاهرات بميدان الشهداء ، تباينت فيها مطالب المتظاهرين بين معارض لعقد جلسات مجلس النواب في مدينة طبرق ، ومؤيد لعقدها بطبرق ، وبين مؤيد لما يعرف بعملية (فجر ليبيا) ، ومعارض لها.

ورفع المتظاهرون ـ الذين خرجوا بالتزامن في ميدان الشهداء ـ شعارات وهتافات مؤيدة لمطالبه ، وطالبوا المعارضون لعقد جلسات مجلس النواب في مدينة طبرق بنقل جلسات البرلمان لمقره بمدينة بنغازي ، معتبرين أن عقده في طبرق غير دستوري وغير قانوني وغير شرعي ، رافضين ما يعرف (بعملية الكرامة) التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر ، فيما أكد المتظاهرون من الجانب الأخر تأييدهم وترحيبهم بعقد جلسات البرلمان في طبرق.

وسجل خلال هذه التظاهرة اشتباكات بالأيادي بين المتظاهرين من الطرفين ، استطاعت بعدها قوات الأمن السيطرة على الوضع ، فيما تزايد عدد المتظاهرين من الرجال والنساء المناهضين لعقد جلسات مجلس النواب في مدينة طبرق والمعارضين لما يسمى بعملية الكرامة في التوافد على ميدان الشهداء.

وأعلن المتظاهرون تأييدهم لما يعرف بعملية (فجر ليبيا) ، مطالبين في هتافاتهم بحل كتيبتي القعقاع والصواعق.

يذكر أن مجلس النواب الليبي الجديد عقد أولى جلساته الرسمية يوم الإثنين الماضي بمدينة طبرق بدلا من مدينة بنغازي المقر الرسمي لانعقاد الجلسات ، نظرا للوضع الأمني السيئ ببنغازي.

> أ ش أ