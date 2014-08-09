بالصور .. النيابة تأمر بضبط واحضار قائد ” معدية ” بنى سويف بعد هروبه عقب سقوط 60 راكبًا فى النيل

اجرت النيابة العامة بمركز ببا ببنى سويف المعاينة الاولية لحادث سقوط 50 راكبا لمعدية بقرية كفر ناصر بمركز ببا بمحافظة بنى سويف والبحث عن مفقودين فى النيل عقب سقوطهم وتبين من المعاينة الاولية لمعدية ببا ان الاهالى قاموا بالركوب فى المعدية من الجانب الغربى من امام قرية كفر ناصر ومعهم جثمانيين احدهما لسيدة من قرية الدريسة والاخرلشخص يدعى المرحوم على ابودياب من قرية كفر المناشى ببا لدفنهما فى البر الشرقى وعقب وصولهم الى قرية غياضة الشرقية بمركز ببا ودفن الجثمانيين وعقب عودتهما على نفس المعدية والمعروفة باسم (عمرو بن العاص ) لنقلهم للبر الغربى ركب اكثر من 60 راكبا و6 دراجات بخارية وعند وصولهم الى الجانب الغربى امام كفر ناصر اصطدم قائد المعدية بمرسى المعدية مما ادى الى تدافع الركاب على باب المعدية وسقوط الركاب فى النيل وتبين من المعاية للمعدية ان باب المعدية به كسر وان السلسلة المخصصة للباب مقطوعة نصفين كما ان مرسى النيل للمعدية سواء من الجانب الغربى او الشرقى لا يوجد له (تكاسى ) والطريق الى المعدية غير ممهد وفجرت تحقيقات النيابة ان قائد معدية بنى سويف عقب الحادث وسقوط الركاب فى النيل فرهاربا.

وقرر المستشار وليد الرفاعى المحامى العام لنيابات بنى سويف سرعة ضبط واحضار قائد معدية بنى سويف والمعروفة باسم (عمرو بن العاص ) كما قرر ضبط واحضار صاحب المعدية صلاح محمود جودة مالك المعدية والمقيم بناحية قرية غياضة الشرقية بمركز ببا التابعة لمحافظة بنى سويف و تشكيل لجنة فنية من مهندسي الهيئة العامة للنقل النهري وشرطة المسطحات والإنقاذ النهري، لمعاينة المعدية وبيان توافر اشتراطات مواصفات الأمان بها من عدمه.

وتبين من التحقيقات الاولية ان مالك معدية بنى سويف صلاح جودة محمد حصل على رخصة ملاحية تحت رقم 10000 وانها سارية وتبدا من 24 سبتمبر 2013 وحتى 2 سبتمبر 2015 واستمعت النيابة العامة الى اقوال بركات رجب بركات جاد الحق 45 سنة مدرس مقيم المنشية القبلية احد الناجين من الغرق انه حين عودتنا من تشيع جنازة بالمدافن فى البر الشرقى واستقلالنا المعدية عمرور بن العاص واثناء رسوها على البر الغربى فوجئنا بفتح باب المعدية وسقوط ركاب المعدية فى النيل والدراجات البخارية الموجودة على متنها وتم خروجنا جميعا ما عدا اشرف سيد محمد 25 طباخ واكد خلال التحقيقات بعدم علمه اذا كان يوجد احد غير هذا الراكب مفقود فى النيل .

وقال سيد محمد حسن طباخ، 50 عاما، والد أشرف، 25 سنة، الذى لقى حتفه غرقا فى مياه النيل بعد سقوطه وعدد من الأهالى الذين خرجوا سالمين، من أعلى معدية كفر ناصر بمركز ببا، خلال تحقيقات النيابة ان مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا المسئولين عن فقد ابنى اشرف لتشغيل معديات الأهالى “الخاصة”، بما فيها من عيوب ومخالفات وانعدام المراقبة والتفتيش عليها، فى ظل توقف معديتين تابعتين للوحدة بدعوى تعطلهما رغم صلاحيتهما للعمل بدليل أنهما تعملان كل فترة وتتوقفا فجأة مرة أخرى.

واضاف “إن ابنى يعمل نفس مهنتى “طباخ”، وأرسلته لتشييع جنازة أحد أهالى القرية، عصر أمس الخميس، حيث تستخدم المعدية فى نقل الجنازات والمواطنين وسيارات محملة بمواد البناء، وعند انتهاءهم من دفن الجثمان والعودة إلى القرية وأثناء محاولة سائق المعدية إرساءها انقطع حبل “واير” التثبيت، واصطدمت مقدمة المعدية بالرصيف المخصص لوقوفها.و “كان نجلى واقفا بجوار باب المعدية مستقلا دراجته البخارية ونتيجة الاصطدام تحطم الباب ما أدى إلى سقوطه والعشرات من مشيعى الجنازة والمواطنين، وبعض الدراجات البخارية فى المياه، وتمكن الأهالى من انقاذهم إلا أن ابنى لقى مصرعه غرقاً، وأعتقد أن أحد الدراجات البخارية وقعت فوق رأسه وجرفه التيار إلى المياه الضحلة، حيث حاولت قوات الانقاذ العثور على جثته ولكن دون جدوى”.وقال ان نجلى “رحل تاركا طفلين توأم عمرهما 3 سنوات وزوجة .

فيما فشلت قوات الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن بني سويف، في العثور على أي من ضحايا حادث سقوط ركاب “معدية” بنهر النيل أمام قرية غياضة الشرقية التابعة لمركز ببا.ولم يتم العثور على جثة الشاب الغارق فى النيل حتى الان

وقال اللواءمحمد عماد سامى مدير الامن ، إن راكبا لقى مصرعه غرقا حتى الآن، وتم التلبيغ به من قبل الأهالي، وجاء ذلك إثر انهيار أحد أبواب المعدية، وتدافع الركاب سقوطًا نحو المياه، نتيجة لزيادة الحمولة عن معدلها الطبيعي، بسبب نقل المعدية لجنازة من البر الغربي إلى الشرقي.وانتقل الى موقع الحادث مدير الامن واللواء زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية والعميد خلف حسين رئيس البحث الجنائى والمقدم احمد عبداللطيف رئيس مباحث ببا والعميد اشرف هنداوى مامور مركز ببا

امر المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف باحالة المسئولين عن ترخيص المعديات بمجلس مدينة الفشن وببا الى التحقيق لمعرفة اسباب توقف معديتى الفشن وببا اللذان تكلفا 7 ملايين جنيه وتبين من التحقيقات الاولية التى اجراها اللواء محمد فتح الباب السكرتير العام عن توقف معدية الفشن اكثر من عامين والتى تكلفت 4 ملايين جنيه وان معدية ببا تعمل من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا بدلا من الرابعة ظهرا وتبين ان هناك معديتين تابعتين لاحد الاشخاص تم استخراج رخصتين لهما لتسيرهما فى النيل لنقل المواطنين وان احدها هى التى تسببت فى الكارثة التى وقعت اليوم

> روى عبدالله احمد 34 سنة احد الناجين من معدية كفرناصر بمركز ببا بمحافظة بنى سويف اسباب فتح باب المعدية وسقوط ما يقرب من 50 راكبا ليس بينهم اطفال فى نيل بنى سويف وقال اننا ذهبنا لتشيع جثمان على ابودياب من قرية كفر المناشى بمركز ببا الى قرية غياضة الشرقية وركبنا المعدية عقب صلاة الظهر وقمنا بدفن الجثمان وعند عودتنا من قرية غياضة الشرقية الموجودة فى الجانب الشرقى واثناء وصولنا الى قرية كفر ناصر الموجودة فى الجانب الغربى اصطدمت قائد المعدية بمرسى المعدية مما ادى الى فتح الباب وسقوط ما يقرب من 50 راكبا فى النيل ودراجات بخارية .

وقال احمد سعد احد الناجين ان هناك معدية تابعة لمجلس مدينة ببا تعمل لنقل الركاب من الجانب الغربى الى الشرقى والعكس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة الا ان هذه المعدية متوقفة منذ اكثر من شهرين وهناك معدية اخرى تقف على المرسى الشرقى تابعة لمجلس مدينة الفشن تكلفت 4 ملايين جنيه ولا تعمل منذ عامين بحجة انه لا يوجد مرسى لها واضاف ان هناك معديتين تابعتين ل2 من رجال الاعمال يقومان بتسيير معديتهما وحاصلين على ترخيص من مجلس المدينة وان هناك تواطا بين مجلس المدينة على ايقاف معديات الحكومة لتشغيل معديات رجلى الاعمال .

تضاربت التصريحات حول عدد المفقودين فى معدية بنى سويف الاهالى يدعوا ان هناك 5 من ركاب المعدية مفقودين واجهزة البحث الجنائى تؤكد على فقد شاب فى ال25 من عمره ومازال البحث مستمرا عن مفقودين سقطوا من معدية كفر ناصر بمركز ببا بمحافظة بنى سويف عقب قيام الضفادع البشرية التابعة للمسطحات المائية بالبحث فى محيط 5 كيلو مترات عن ركاب سقطوا فى نيل بنى سويف اثناء قدومهم من الناحية الشرقية بعد قيامهم بدفن اثنين من قريتى كفر المناشى والدريسة بمركز ببا واثناء عودتهم بالمعدية التابعة لاحد رجال الاعمال بمركز ببا على الجانب الغربى فقد سائق المعدية السيطرة اثناء رسو المعدية على المرسى المخصص لها مما ادى الى فتح باب المعدية وسقط فى النيل ركاب المعدية الذين بلغوا 60 راكبا كانوا على متنها وغرق 6 دراجات بخارية قامت الضفادع البشرية بانتشالها .

انتقل اللواء محمد عماد الدين سامى مدير الامن واللواء زكراي ابوزينة مدير المباحث الجنائية والعميد خلف حسين رئيس البحث الجنائى والمقدم احمد عبداللطيف رئيس مباحث ببا الى موقع الحادث وتبين ان اشرف سيد امين 25 سنة ويعمل طباخا احد المفقودين فى نهر النيل بعد ان جاء والدة سيد محمد 55 سنة للبحث عن نجله بين الناجين من المعدية ولم يعثر عليه كما انه تبين ان هناك دراجتين بخاريتين تم انتشالهما ولم يتم العثور على اصحابها الى الان وتواصل المسطحات المائية البحث عن المفقودين.

فيما قال المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف انه تم الاهالى انقذوا ما يقرب من 45 من ركاب المعدية الذين سقطوا فى النيل وقام المسعفين باجراء اسعافات اولية لكل من ايمن رجب محمد 20 سنة غياضةالشرقية بمركز ببا و ابراهيم حسن عبدالقوى 45 سنة غياضة الشرقية وحسن محمد على 25 سنة غياضة الشرقية وقال ان ركاب المعدية كانوا يشيعون جنازتين من الناحية الغربية امام كفر ناصر الى غياضة الشرقية وعند عودتهم وامام مرسى كفر ناصر اصطدمت المعدية بمرسى كفر ناصر بمركز ببا مما ادى الى سقوط الركاب وقال ان الاجهزة ابلغتنى عن مفقود واحد .