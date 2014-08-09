مصدر مسؤول بالأهلي ينفي وصول عقود لفتحي من اتحاد جدة

نفى مصدر مسؤول بالأهلي الأنباء التي ترددت حول إرسال اتحاد جدة السعودي صورا لعقود تربطه بأحمد فتحي، اللاعب الذي يحاول النادي الأحمر تجديد تعاقده معه.

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ويسعى الأهلي لتجديد تعاقده مع الجوكر، والذي لم يرد حتى الآن على عرض النادي الأحمر بعد عودته من فترة معايشة مع أرسنال الإنجليزي.

وقال مصدر مسؤول بالأهلي لـFilGoal.com: "لم يصلنا أي صور لعقود من اتحاد جدة، تثبت أن فتحي وقع للنادي السعودي".

وتابع "فتحي مثل أي لاعب انتهى تعاقده مع الفريق، أرسلنا له عرضنا وننتظر منه الرد".

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ما هي القصة؟

انتشرت تقارير صباح يوم الجمعة، تشير إلى أن اتحاد جدة أرسل إلى الأهلي صورا لتوقيع فتحي على عقود تربطه بالنادي السعودي.

وذكرت هذه التقارير، إلى أن اتحاد جدة لجأ إلى هذه الطريقة ليطلب بها من الأهلي الابتعاد عن فتحي، حفاظا على العلاقات بين الناديين.

وأشارت إلى أن إدارة الأهلي شعرت بالغضب الشديد مع وصول صور العقود من نادي اتحاد جدة، وعلى هذا الأساس قررت الانسحاب من المفاوضات مع فتحي.

جواز سفر آسيوي

يمتلك اتحاد جدة أربعة لاعبين أجانب على ذمته، وبالتالي لا يجوز لفتحي اللعب مع النادي السعودي هذا الموسم، في حال ضمه فعلا.

ولكن بعض الأندية العربية تلجأ إلى استخراج جواز سفر آسيوي لحالات استثنائية، لضم لاعب أو اثنين أكثر لقائمتها.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن اتحاد جدة سيلجأ لهذه الحيلة من أجل فتحي.