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الحضري يختار – أصعب خصم واجهه في مسيرته ' العقدة '

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الحضري يختار – أصعب خصم واجهه في مسيرته ' العقدة ' الحضري يختار – أصعب خصم واجهه في مسيرته ' العقدة '

البرازيل .. إيطاليا .. إنجلترا، وغيرها من المنتخبات الكبيرة التي لعب أمامها عصام الحضري حارسا لعرين منتخب .. فأي من نجومهم كان الأقوى؟

الحقيقة أن الحضري لم يختر مهاجما من هذه المنتخبات ليكون أقوى خصم واجهه في الملاعب، ردا على السؤال الذي يوجهه FilGoal.com لنجوم الكرة المصرية.

وقال الحضري: "ديدييه دروجبا كان أصعب خصم واجهته حقيقة".

وأوضح "كان ذلك في مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2008 أمام كوت ديفوار، ولكننا بعدها أصبحنا أصدقاء وعلى اتصال دائم حتى الآن".

وقاد الحضري الفراعنة لفوز رائع على نجوم كوت ديفوار 4-1 في هذه المباراة، قبل الفوز على الكاميرون في المباراة النهائية 1-0.

وبعد فوزين متتاليين لمصر على كوت ديفوار في 2006 و2008، بات الحضري عقدة دروجبا في الملاعب الإفريقية.

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