البنتاجون يعلن خسائر اليوم الاول من الضربات الجوية الامريكية ضد داعش

أعلنت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) أن سلسلة الضربات الجوية التي نفذتها المقاتلات الامريكية من طراز “اف ايه 18″ وطائرات بدون طيار، نتج عنها تدمير مواقع تمركز مسلحين بمدافع الهاون وسبع آليات عسكرية، بالإضافة إلى مقتل العشرات من أعضاء داعش.

جاء ذلك في اليوم الأول من بدء توجيه ضربات جوية ضد تنظيم داعش الارهابي في شمال العراق بعد أن فوض الرئيس الامريكي باراك اوباما الجيش الامريكي بتوجيه ضربات جوية في شمال العراق لحماية الامريكيين العاملين في اربيل وكسر الحصار الذي فرضه داعش على آلاف من العراقيين في جبل سنجار شمال العراق.

أ ش أ